港鐵九龍塘站男子墮軌不治　現場檢獲遺書(更新)

【15:45】警方接報有人墮軌後，將一名47歲男子送往廣華醫院治理，其後證實不治，並在現場檢獲遺書。據了解，男子有精神病紀錄。 【15:08】港鐵指今日中午約12時5分，東鐵綫一列往羅湖方向列車在進入九龍塘站月台期間，車長見到有乘客進入路軌範圍，於是即時停車並響起警號。月台上職員亦有按動緊急掣，防止其他列車進出車站，車務控制中心隨即報警及通知消防到場。 根據月台閉路電視片段顯示，一名男乘客在列車進入月台期間，自行進入路軌範圍。

處理事件期間，東鐵綫列車服務曾作出調整，其中來往旺角東至大圍站列車服務一度暫停，公司安排免費接駁巴士行走九龍塘至沙田站，同時呼籲乘客可於大圍站或紅磡站轉乘屯馬綫。事件妥善處理後，東鐵綫列車服務於約12時50分陸續恢復正常。

【12:53】港鐵表示已處理好事件，東鐵綫列車服務現正陸續恢復正常。 【12:22】港鐵表示，由於東鐵綫九龍塘站有乘客進入路軌範圍，現時來往旺角東及大圍站列車服務暫停。 東鐵綫列車服務調整如下： - 來往旺角東至大圍站服務暫停

- 來往金鐘至旺角東站維持8分鐘一班車

- 來往大圍至羅湖站維持10分鐘一班車

- 來往大圍至落馬洲站維持30分鐘一班車