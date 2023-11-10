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2023-11-10 15:48:00

港鐵九龍塘站男子墮軌不治　現場檢獲遺書(更新)

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港鐵：東鐵綫九龍塘站有乘客進入路軌　來往旺角東及大圍站列車服務暫停港鐵：東鐵綫九龍塘站有乘客進入路軌　來往旺角東及大圍站列車服務恢復(更新)

港鐵：東鐵綫九龍塘站有乘客進入路軌　來往旺角東及大圍站列車服務暫停港鐵：東鐵綫九龍塘站有乘客進入路軌　來往旺角東及大圍站列車服務恢復(更新)

【15:45】警方接報有人墮軌後，將一名47歲男子送往廣華醫院治理，其後證實不治，並在現場檢獲遺書。據了解，男子有精神病紀錄。

【15:08】港鐵指今日中午約12時5分，東鐵綫一列往羅湖方向列車在進入九龍塘站月台期間，車長見到有乘客進入路軌範圍，於是即時停車並響起警號。月台上職員亦有按動緊急掣，防止其他列車進出車站，車務控制中心隨即報警及通知消防到場。

根據月台閉路電視片段顯示，一名男乘客在列車進入月台期間，自行進入路軌範圍。

處理事件期間，東鐵綫列車服務曾作出調整，其中來往旺角東至大圍站列車服務一度暫停，公司安排免費接駁巴士行走九龍塘至沙田站，同時呼籲乘客可於大圍站或紅磡站轉乘屯馬綫。事件妥善處理後，東鐵綫列車服務於約12時50分陸續恢復正常。

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【12:53】港鐵表示已處理好事件，東鐵綫列車服務現正陸續恢復正常。

【12:22】港鐵表示，由於東鐵綫九龍塘站有乘客進入路軌範圍，現時來往旺角東及大圍站列車服務暫停。

東鐵綫列車服務調整如下：

-    來往旺角東至大圍站服務暫停
-    來往金鐘至旺角東站維持8分鐘一班車
-    來往大圍至羅湖站維持10分鐘一班車
-    來往大圍至落馬洲站維持30分鐘一班車

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乘客可考慮於紅磡站或大圍站轉乘屯馬綫。港鐵現正提供免費接駁巴士服務，來往九龍塘至沙田站，乘客可於中途大圍站上落。

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