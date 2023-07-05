港鐵加薪｜未達到預期7%加幅　工會憂難挽留人才吸新血

港鐵今日(5日)宣布2023年薪酬調整方案，非經理級員工的基本薪酬加幅為2.05%至6.15%，而具絕大部份員工加幅為4.1%或以上；另有「工作表現獎」和「酌情特別獎金」等。香港鐵路工會聯合會認為，薪酬調整無法補回凍薪兩年的差距，未達到預期的7%加幅，擔心現時薪酬水平難以挽留人才之餘，亦難以吸引新血。

林偉強：鐵路工作非輕易可找到替代

香港鐵路工會聯合會主席林偉強指，薪酬調整無法補回凍薪兩年的差距，與預期的7%加幅有差距。他續指，鐵路工作非輕易在勞動市場可找到替代，除了要確保列車安全、做好列車維修外，「(鐵路條例)嗰本書仔兩吋厚，員工每年要考一次」，若果職員違反條例將會有嚴重處分，曾有港鐵職員不堪壓力而離開；惟港鐵亦沒就挽留人才和搶人才作任何措施，工會擔心現時薪酬水平難以挽留人才之餘，亦難以吸引新血，應付未來650億的資產更新和維持列車服務安全。

被問到會否港鐵人手不足，會否擔心鐵路業引入外勞，林認為，鐵路工作是一門需要溝通的工作，進行前工作，團隊內必須講清講楚，外勞使用不同的語言、用語或會影響工作；且當外勞工作出錯導致意外時，外勞應否負上刑責都是未有結論。林偉強表示，港鐵公司推出薪酬調整方案前並沒有諮詢工會，促港鐵公司設協商機制；又指，是次調整雖然未達聯會期望，但聯會迎歡迎港鐵公司與其就挽留和吸納人才等議題協商。