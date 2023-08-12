港鐵周一推「靈活行」 林世雄：會審視成效探討優化

運輸及物流局局長林世雄發表網誌表示，港鐵公司將於下周一（14日）推出「靈活行」，令往來香港西九龍及福田站的短途乘客可以更有彈性地安排自己的行程，不少市民和議員都對「靈活行」的安排表示歡迎，港鐵公司亦會聯同內地有關單位審視成效，探討進一步優化的空間。

林世雄指，在新安排下，下周一起往返香港西九龍站與福田站的乘客可以因應個人需要，透過手機應用程式、自助售票機或車站票務櫃位等不同渠道，更改車票以轉乘同一天來往西九龍與福田站的指定車次最多3次，費用全免。此外，港鐵公司於往返西九龍站與福田站的指定車次推出「無預留座位」，俗稱「企位」，以減低乘客因「無位」而未能成功更改票的情況，讓乘客可以更靈活變更行程。

全面通關以來 出入境人次不斷攀升

另外，港珠澳大橋澳門口岸跨境貨物轉運站（澳門口岸轉運站）本周初開始投入運作，共有20個貨車泊位，全日24小時運作，突破港澳跨境貨運一直以來主要依靠海運的模式。除了有助本港各行業的生意發展，亦可惠及全港巿民，讓兩地貨物更容易和快速地送達。澳門貨車使用香港國際機場的物流設施，亦有助擴大有關物流設施的客戶網絡。

他又指出，全面通關以來，每日經陸路口岸出入境的人次不斷攀升，由2月初的40多萬人次至上周末的超過80萬人次，數目將近翻了一番。踏入暑假，更加多人帶同子女回鄉渡假或探親，同時亦多了內地旅客來港觀光購物。因應香港和內地人員流動日益頻繁，已要求所有公共交通營辦商密切留意各口岸的人流及實際情況，特別是在周末和長假期前後，按需要調整班次，疏導人潮。