港鐵學院3經評審課程 329人畢業60人加入港鐵

香港的鐵路系統未來仍會不斷擴展，加上港鐵最新的發展方向「Go Smart Go Beyond 載．向未來」，當中牽涉到科技發展，港鐵學院上月推出的「港鐵研究資助計劃」，鼓勵八所資助大學的教授多做有關鐵路研究，為鐵路行業未來作具前瞻的建議。為培育業界專才而成立的港鐵學院已逾6年，當中3個課程獲資歷架構認可，並可銜接大學課程，但港鐵學院院長何天健坦言，學院未來收生仍有一定挑戰，除適齡人口減少外，亦因青年升學及就業選擇多，即使香港有不少鐵路迷，但未必想將興趣作為事業，加上部分人仍誤解從事技術型工作的社會地位和收入較低，認為未來有需要加強宣傳，扭轉固有觀念。

港鐵學院2016年成立，目前主要開辦3類課程，分別為經評審課程、短期課程及企業專題課程。3個經評審課程中，有1個為資歷架構第3級的運輸學文憑課程，兩個為資歷架構第4級分別關於運輸營運管理和鐵路工程的高等文憑課程；課程可銜接報讀部分全日制學士學位課程。就3個經評審課程，截至1月已有329人畢業，當中60名學員在課程中途或畢業後加入港鐵；另亦有人在完成學院課程後獲升職或繼續升學。

短期課程則涵蓋持續專業發展系列、鐵路系列、鐵路101入門課程，以及基礎保安服務(QASRS)培訓證書課程。企業專題課程則為同業的行政及管理人員提供度身訂造的課程，其範圍包括鐵路資產管理、安全、客戶服務、系統工程及車務訓練等。