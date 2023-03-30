港鐵學院3經評審課程 329人畢業60人加入港鐵

香港的鐵路系統未來仍會不斷擴展，加上港鐵最新的發展方向「Go Smart Go Beyond 載．向未來」，當中牽涉到科技發展，港鐵學院上月推出的「港鐵研究資助計劃」，鼓勵八所資助大學的教授多做有關鐵路研究，為鐵路行業未來作具前瞻的建議。為培育業界專才而成立的港鐵學院已逾6年，當中3個課程獲資歷架構認可，並可銜接大學課程，但港鐵學院院長何天健坦言，學院未來收生仍有一定挑戰，除適齡人口減少外，亦因青年升學及就業選擇多，即使香港有不少鐵路迷，但未必想將興趣作為事業，加上部分人仍誤解從事技術型工作的社會地位和收入較低，認為未來有需要加強宣傳，扭轉固有觀念。
港鐵學院2016年成立，目前主要開辦3類課程，分別為經評審課程、短期課程及企業專題課程。3個經評審課程中，有1個為資歷架構第3級的運輸學文憑課程，兩個為資歷架構第4級分別關於運輸營運管理和鐵路工程的高等文憑課程；課程可銜接報讀部分全日制學士學位課程。就3個經評審課程，截至1月已有329人畢業，當中60名學員在課程中途或畢業後加入港鐵；另亦有人在完成學院課程後獲升職或繼續升學。
短期課程則涵蓋持續專業發展系列、鐵路系列、鐵路101入門課程，以及基礎保安服務(QASRS)培訓證書課程。企業專題課程則為同業的行政及管理人員提供度身訂造的課程，其範圍包括鐵路資產管理、安全、客戶服務、系統工程及車務訓練等。
業界適齡人口減
何天健於去年11月升任港鐵學院院長，日前與傳媒茶敘，被問及學院收生情況，他坦言未來有一定挑戰；解釋香港有不少鐵路迷，雖然對鐵路有熱誠，但未必想將興趣作為事業，遑論報讀有關課程；另方面數據顯示近年業界適齡人口減少，如2021年15歲至25歲的人口比2011年少逾10萬人；而香港學生升讀大學的途徑眾多，教育水平提升下，願意做藍領工作或較少。
部分人誤解從事技術工作收入不高
他補充指，部分港人至今仍覺從事技術工作的人社會地位和收入不高，種種因素下，學院收生也會變得更加困難。學院擬加強向學生和家長宣傳，而目前已不時舉辦學校講座，闡釋職業前景、進升階梯，而技術性的工作也可以發展為終身事業；冀藉此可吸引更多人報讀鐵路課程，增加學院收生人數，亦可培育更多鐵路行業未來人才。
近年政府積極推行以鐵路為公共運輸骨幹的政策，港鐵學院作為港鐵公司的全資子公司，配合港鐵公司最新策略方向「載．向未來」，當中牽涉到科技發展，望能用創新科技「帶領鐵路行業向前行」，所以公司有意進行相關的科研工作。
港鐵研究資助計劃下月28日截止
學院於2月1日推出「港鐵研究資助計劃」，旨在資助具前瞻性的研究、去探索、影響及成就未來大型公共運輸系統，2023年度研究主題為地鐵/鐵路營辦者的環境保護、社會和管治(ESG)；疫情後的公共運輸系統；智慧社區/房地產管理，已邀請香港八大資助大學的所有教授，遞交計劃書，提交研究專案於下月28日截止。最高資助總額為3年港幣150萬元。
加入港鐵前，在香港和澳洲從事20多年有關鐵路的學術研究和課程設計工作的何天健，坦言香港的大學做有關鐵路的研究較少，故學院推出「港鐵研究資助計劃」，盼可以製造誘因，鼓勵更多教授可做有關鐵路研究。