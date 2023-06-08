港鐵宋皇臺緊急出口沉降 叫停30米範圍內打樁工程

港鐵屯馬綫宋皇臺緊急出口其中一個監測點，本周一錄得20毫米沉降。政府於事隔兩日後，昨日公布事件，房委會已暫停在相關緊急出口30米範圍內的打樁工程。

需要暫停部分工程的為啟德發展區2B3號地盤公營房屋發展項目，本來正進行打樁工程。政府指，房屋局常任秘書長辦公室轄下獨立審查組、房委會建築團隊、屋宇署及港鐵事發後已派員視察有關緊急出口，確認其結構安全，亦沒有影響周邊鐵路設施結構的安全。機電工程署已檢視港鐵提交與鐵路運作安全相關的監察記錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求。港鐵表示，已要求負責該建築項目的註冊建築專業人士，提供施工方法及緩解措施，以減低工程引致的沉降幅度，並確保鐵路設施和營運安全不會受後續工程影響，才考慮讓項目承辦商復工。運輸及物流局長林世雄昨強調，港鐵和機電工程署已看過相關數據，並會繼續審視，確保鐵路運作安全。而在地盤復工前，相關部門，包括房委會、屋宇署、機電工程署和港鐵會確保地盤已實施適當的緩解措施，以確保復工時鐵路運作繼續安全。

專家相信有方案應付沉降

結構工程師倪學仁接受本報查詢時稱，打樁工程導致沉降不算罕有，視乎沉降成因可採取不同方案應付，如使用鑽孔技術或其他樁減少打樁震動的影響。若沉降成因與抽水有關，則可以灌漿取代，再輔以保護措施，減少工程的沉降。他表示，項目的設計師現要向房委會提交替代方案，由房委會審批，再準備落實施工，過程需時，實質停工時間視乎沉降的原因和應對方案。而若工地附近地下有較多水管和煤氣喉等對沉降敏感的設施，制訂替代方案則較複雜。他又指，因應沉降的嚴重性，地盤有三個階段的應對行動，最輕微的首個階段為警告，今次停工是最嚴重的階段，但強調沉降問題可以直接達到停工階段，不代表承建商未能在沉降初段發現問題。他估計，項目的初步評估或與現實有出入，「因為在地底看不清楚」，故現時要修改施工方法。