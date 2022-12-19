港鐵恢復平安夜及除夕夜通宵服務

港鐵疫下第3年恢復平安夜及除夕夜通宵服務。(港鐵圖片)

港鐵疫下2年後，因應政府進一步放寬防疫措施，宣布恢復平安夜及除夕夜通宵服務，並會為列車及車站披上聖誕裝飾，同時推出機場快綫聖誕新年乘車優惠，為乘客增添旅遊氣氛。

除機場快綫及迪士尼綫外，港鐵所有鐵路綫，以及輕鐵7條路線(505、507、610、614P、615P、706、751)將於平安夜及除夕夜通宵行駛。港島綫、荃灣綫、觀塘綫及東鐵綫更將於平安夜及除夕夜晚上8時開始加強服務，而港鐵巴士506、K51及K54則會延長服務時間。

周四(22日)冬至，為便利市民與親友做節，本地鐵路綫(除機鐵和迪士尼綫)下午開始加強服務。

節慶佈置

為增添節日氣氛，港鐵為「東鐵綫 • Fun紛藝術」列車布置安排深受乘客歡迎的鐵仔及其拍檔機鐵仔於節日期間不定時現身不同車站，為乘客帶來驚喜。而一列以機鐵仔為主題的機場快綫列車亦於12月中在開始行走。