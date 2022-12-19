港鐵恢復平安夜及除夕夜通宵服務

港鐵疫下2年後，因應政府進一步放寬防疫措施，宣布恢復平安夜及除夕夜通宵服務，並會為列車及車站披上聖誕裝飾，同時推出機場快綫聖誕新年乘車優惠，為乘客增添旅遊氣氛。
除機場快綫及迪士尼綫外，港鐵所有鐵路綫，以及輕鐵7條路線(505、507、610、614P、615P、706、751)將於平安夜及除夕夜通宵行駛。港島綫、荃灣綫、觀塘綫及東鐵綫更將於平安夜及除夕夜晚上8時開始加強服務，而港鐵巴士506、K51及K54則會延長服務時間。
周四(22日)冬至，為便利市民與親友做節，本地鐵路綫(除機鐵和迪士尼綫)下午開始加強服務。
節慶佈置
為增添節日氣氛，港鐵為「東鐵綫 • Fun紛藝術」列車布置安排深受乘客歡迎的鐵仔及其拍檔機鐵仔於節日期間不定時現身不同車站，為乘客帶來驚喜。而一列以機鐵仔為主題的機場快綫列車亦於12月中在開始行走。
節慶優惠
離港外遊乘客聖誕新年推廣期間，可享機場快綫的八達通乘車優惠，小童可享免費，而65歲或以上的長者則可享半價乘搭機場快綫。
港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示，聖誕、新年將至，很高興今年在疫情防控措施進一步放寛的情況下，可以恢復通宵服務，方便市民外出參與各項節日活動，與親朋共渡佳節，祝願疫情早日退去、乘客聖誕快樂，新年進步，身體健康。
港鐵提醒，歡度佳節，切勿攜帶這些氣球進入港鐵範圍，並會密切留意營運情況，並會因應實際需要適時調節列車服務。
翻查資料，港鐵2020年起疫下2年不提供平安夜及除夕夜服務。