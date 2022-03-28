港鐵按機制凍結票價 3.8%車費回贈延至明年1月

政府統計處下午公布，去年12月運輸業名義工資指數的按年變動是負0.2%，套用到港鐵的可加可減票價調整機制，得出的調整幅度為0.5%，由於數值介乎負1.5%至正1.5%之間，按照機制，未達可以加價的幅度，港鐵今年要凍結票價。不過，由於港鐵過去曾觸及票價封頂機制，早前2.85%的加幅未反映在票價上，至今累計未追加的加幅增至3.35%。
3.8%車費回贈延至明年1月
港鐵表示，會按機制維持票價不變，又指有關安排是在現有票價調整機制下連續第3次票價無加價，港鐵會推出總額超過6億元的優惠，包括延續去年年中推出的3.8%特別車費回贈優惠至明年1月1日，「全月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門 - 南昌全日通」的現行售價將維持不變，六五折「早晨折扣優惠」計劃延續一年至明年5月底，並繼續提供「綠色專綫小巴轉乘優惠」。連計涉及不同群組的恒常優惠，優惠總承擔額為28億元。
港鐵去年16宗嚴重延誤事故
根據機制，計算票價調整的方程式為將綜合消費物價指數的按年變動，以及工資指數的按年變動各自除一半再相加，然後減去生產力因素及特別調減。得出來的數值，若果介乎負1.5%和正1.5%之間，港鐵就會凍結票價。若今年凍結票價，未作調整的計算幅度就撥入下一年計算。另外，港鐵去年發生16宗嚴重延誤事故，需要撥出1,900萬元作票價優惠，連同與利潤掛鈎的分享機制，港鐵今年預留2.44億元回饋乘客。
議員倡政府利用港鐵股息作補貼
實政圓桌立法會議員田北辰估計，港鐵未來或會追加數年來未計入票價的累計加幅，再根據機制，以家庭每月收入中位數的變動幅度封頂。他建議設立新的票價調整機制，適用於所有公共交通工具，票價加幅與通脹的一半掛鈎。
民建聯陳恒鑌就建議，將票價調整幅度與港鐵盈利掛鈎，並建議累積加幅如果未能追加，就要一筆勾銷。他又促請政府利用港鐵股息，將公共交通補貼計劃的補貼門檻長期降至200元，減輕市民壓力。