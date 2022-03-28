港鐵按機制凍結票價 3.8%車費回贈延至明年1月

政府統計處下午公布，去年12月運輸業名義工資指數的按年變動是負0.2%，套用到港鐵的可加可減票價調整機制，得出的調整幅度為0.5%，由於數值介乎負1.5%至正1.5%之間，按照機制，未達可以加價的幅度，港鐵今年要凍結票價。不過，由於港鐵過去曾觸及票價封頂機制，早前2.85%的加幅未反映在票價上，至今累計未追加的加幅增至3.35%。

3.8%車費回贈延至明年1月

港鐵表示，會按機制維持票價不變，又指有關安排是在現有票價調整機制下連續第3次票價無加價，港鐵會推出總額超過6億元的優惠，包括延續去年年中推出的3.8%特別車費回贈優惠至明年1月1日，「全月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門 - 南昌全日通」的現行售價將維持不變，六五折「早晨折扣優惠」計劃延續一年至明年5月底，並繼續提供「綠色專綫小巴轉乘優惠」。連計涉及不同群組的恒常優惠，優惠總承擔額為28億元。