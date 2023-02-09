港鐵推出「腦友守護」計劃 協助尋找走失腦退化症及長者乘客

港鐵公司今年一月推出「腦友守護」計劃，其中包括在港鐵網絡的自動收費系統加入新功能，當辨識到走失的腦退化症人士及長者時會發出提示，以便職員協助警方尋回走失人士。「腦友守護」亦包括港鐵與其他機構的合作，例如港鐵已在95個港鐵站及輕鐵客務中心的平板電腦安裝賽馬會耆智園「友里蹤跡」應用程式，協助照顧者尋回走失的腦退化症家人。



港鐵公司總經理梁靜雯表示：「港鐵是首個與警方就這方面合作的公共交通機構。隨著人口老化，長者及腦退化症人士一直是我們重點關懷的對象，港鐵亦致力提供長者友善的鐵路服務。透過『腦友守護』計劃，我們希望進一步運用港鐵網絡覆蓋全港十八區的特性，協助警方尋找走失的腦退化症人士或長者。」港鐵公司就與警方的合作項目投入超過300萬元，在重鐵、輕鐵及港鐵巴士的自動收費系統加入新功能，提升的設備包括車站出入閘機、八達通處理器以及後端系統等。

港鐵職員在系統輸入警方提供的走失腦退化症人士及長者的八達通號碼後，當走失人士使用已輸入的八達通拍卡進入港鐵網絡時，系統會向職員發出提示，以便盡快通知警方有關失蹤人士的蹤跡綫索。當職員收到乘客為走失人士的系統提示時，會即時通知警方到車站作出跟進，而已於系統上登記的走失人士將不能在港鐵站拍卡出閘。