港鐵提醒8月25日起用樂悠咭才能享用2元乘車優惠　本月28日或之前須遞交申請

二元乘車優惠計劃將於8月25日起實施新安排，所有60歲或以上香港居民必須使用樂悠咭才能享用優惠計劃。在新規定下，乘客屆時如繼續使用現時的「不記名長者八達通」或「長者個人八達通」乘搭港鐵，優惠只有由港鐵提供的約成人車費半價。港鐵公司提醒仍未申請樂悠咭的合資格人士，須於本月28日或之前遞交申請，以確保及時獲發樂悠咭。

港鐵表示辦理樂悠咭申請手續需時約4星期，合資格人士最遲於本月28日要遞交申請，否則在8月25日將未能收到及轉用樂悠咭。至於已持有樂悠咭人士，亦可以立即開始使用，繼續享用二元優惠計劃。