港鐵提醒8月25日起用樂悠咭才能享用2元乘車優惠　本月28日或之前須遞交申請

二元乘車優惠計劃將於8月25日起實施新安排，所有60歲或以上香港居民必須使用樂悠咭才能享用優惠計劃。在新規定下，乘客屆時如繼續使用現時的「不記名長者八達通」或「長者個人八達通」乘搭港鐵，優惠只有由港鐵提供的約成人車費半價。港鐵公司提醒仍未申請樂悠咭的合資格人士，須於本月28日或之前遞交申請，以確保及時獲發樂悠咭。
港鐵表示辦理樂悠咭申請手續需時約4星期，合資格人士最遲於本月28日要遞交申請，否則在8月25日將未能收到及轉用樂悠咭。至於已持有樂悠咭人士，亦可以立即開始使用，繼續享用二元優惠計劃。
乘客可於大部分港鐵及輕鐵客務中心索取附有免郵費回郵信封的申請表格，或透過樂悠咭網頁下載申請表，以及透過八達通手機應用程式等遞交申請。另外，八達通卡公司已設立8間樂悠咭臨時申請服務中心，協助有需要人士盡快遞交申請或補交申請資料。
8間樂悠咭臨時申請服務中心
- 堅尼地城社區綜合大樓2樓會議室（堅尼地城石山街12號）
- 禮頓山社區會堂地下會議室（灣仔黃泥涌道133號）
- 黃大仙社區中心2樓210室（黃大仙正德街104號）
- 旺角綜合大樓2樓旺角社區會堂會議室（旺角上海街557號）
- 大元社區會堂地下會議室（大埔大元邨）
- 北區社區中心4樓會議室（上水龍運街2號）
- 葵芳社區會堂地下活動室（葵涌禮芳街2號）
- 朗屏社區會堂地下會議室（元朗朗屏邨）
服務中心將開放至今年8月31日，辦公時間為星期一至五上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，星期日及公眾假期休息。另外，服務中心於新安排生效日（8月25日）也會開放，時間為上午9時至下午6時。市民如需申請樂悠咭，可於辦公時間內到訪服務中心。如有查詢，亦可致電樂悠咭申請服務熱線3147 1388。
港鐵公司亦提醒所有樂悠咭持有人，首次使用樂悠咭之前須為樂悠咭增值50元或以上，以及入閘前確保咭內餘額為正數，便可即時享用每程2元的車費優惠乘搭港鐵本地服務，包括重鐵、輕鐵、港鐵巴士（新界西北）及港鐵接駁巴士。