港鐵斥資逾13億推新款出入閘機　稍後支援信用卡付費入閘

再有港鐵站即將更新站內硬件，提升自動收費系統，並改以用新款出入閘機，日後更可以信用卡付費入閘。

日後能以信用卡付費入閘

港鐵表示，自今天（14日）起，將陸續於馬場、坑口、康城及其他車站安裝新款出入閘機，進一步提升重鐵網絡的自動收費系統，屆時新款閘機機身將更纖巧。

港鐵指，新款及現有閘機在安裝及提升後即可投入服務，在推出感應式信用卡支付服務前，先提供現有的付費乘車服務，包括八達通、單程車票及二維碼，視乎安裝新閘機以及現有閘機加裝感應器的進度而定，公司希望最快於今年底可以引入以感應式信用卡支付車費。