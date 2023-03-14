港鐵斥資逾13億推新款出入閘機　稍後支援信用卡付費入閘

再有港鐵站即將更新站內硬件，提升自動收費系統，並改以用新款出入閘機，日後更可以信用卡付費入閘。
日後能以信用卡付費入閘
港鐵表示，自今天（14日）起，將陸續於馬場、坑口、康城及其他車站安裝新款出入閘機，進一步提升重鐵網絡的自動收費系統，屆時新款閘機機身將更纖巧。
港鐵指，新款及現有閘機在安裝及提升後即可投入服務，在推出感應式信用卡支付服務前，先提供現有的付費乘車服務，包括八達通、單程車票及二維碼，視乎安裝新閘機以及現有閘機加裝感應器的進度而定，公司希望最快於今年底可以引入以感應式信用卡支付車費。
投入超過13億港元
港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士表示，港鐵不斷投入資源提升鐵路設施，公司將為自動收費系統的資產更新投入超過13億港元。
她續指，隨著閘機安裝工程開展，期待港鐵付費乘車服務不久後可以使用新支付方式，包括信用卡支付，未來乘客旅程會更便捷。
港鐵資產更新計劃
港鐵數年前，已制定自動收費系統的長遠資產更新計劃，以提供更多電子支付選擇，其中包括：
- 重鐵網絡內約2,400部出入閘機將更換為新款及更纖巧的活板閘機，或在現有閘機加裝感應器，以提升閘機功能
- 陸續提升整個網絡港鐵站客務中心的支付功能。現時有9個港鐵站的客務中心已接受電子支付，乘客可使用現金、八達通、二維碼電子錢包或信用卡購買「全月通加強版」、「港鐵都會票」和港鐵精品等。