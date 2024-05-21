港鐵於26個車站42個較高水浸風險出入口安裝水浸感應器

經歷去年黑雨及颱風襲港後的經驗，港鐵根據車站地理位置、周邊環境及水浸紀錄，識別了26個港鐵站有部分出入口受較高水浸風險，並已在這些出入口安裝水浸感應器以提升預警。其中，黃大仙站有3個出入口已安裝水浸感應器，而因應該站B3出入口的獨特地理環境，港鐵亦已在現有的防水門外加設防洪板，並會在該處試驗再加裝一套自動防洪板的可行性及效用。
另外，港鐵呼籲乘客在8號風球或以上信號發出後，避免非必要的外出，盡量留在家中或安全的地方；港鐵會致力在安全至上的情況下，按天氣情況盡力維持不同程度的鐵路服務，盡可能在颱風中繼續服務市民。當9號風球或更高信號生效時，已經在露天段行駛中的列車會盡可能在安全情況下，行駛至原定的終點站或有連接商場的車站。而在9號風球生效後所開出的列車班次均不會行駛露天段，以保障乘客和人員安全。
颱風期間港鐵服務安排
- 1號戒備信號或3號強風信號生效時：列車、輕鐵和港鐵巴士維持正常服務
- 8號烈風或暴風信號生效時：列車和輕鐵維持有限度服務，港鐵巴士會在8號信號懸掛3小時後暫停服務（如天氣突然惡化，列車、輕鐵和巴士服務可能會即時停駛）
- 9號烈風或暴風風力增強信號或十號颶風信號生效時：露天路段（包括機場快綫全綫）列車及輕鐵即時暫停服務，隧道段維持有限度列車服務，班次較疏
在9號風球或更高信號生效時，露天段列車及輕鐵即時暫停服務是最安全穩妥的安排，以免列車或輕鐵遇到突發情況而未能前行、甚至損毁或影響乘客及人員安全。在九號風球發出時，已經在露天段行駛中的列車會盡可能在安全的情況下行駛至原定的終點站，或行駛至有較大空間照顧滯留乘客例如有連接商場的車站，讓乘客安全下車暫避，以更好照顧乘客的需要。