港鐵於26個車站42個較高水浸風險出入口安裝水浸感應器

經歷去年黑雨及颱風襲港後的經驗，港鐵根據車站地理位置、周邊環境及水浸紀錄，識別了26個港鐵站有部分出入口受較高水浸風險，並已在這些出入口安裝水浸感應器以提升預警。其中，黃大仙站有3個出入口已安裝水浸感應器，而因應該站B3出入口的獨特地理環境，港鐵亦已在現有的防水門外加設防洪板，並會在該處試驗再加裝一套自動防洪板的可行性及效用。

另外，港鐵呼籲乘客在8號風球或以上信號發出後，避免非必要的外出，盡量留在家中或安全的地方；港鐵會致力在安全至上的情況下，按天氣情況盡力維持不同程度的鐵路服務，盡可能在颱風中繼續服務市民。當9號風球或更高信號生效時，已經在露天段行駛中的列車會盡可能在安全情況下，行駛至原定的終點站或有連接商場的車站。而在9號風球生效後所開出的列車班次均不會行駛露天段，以保障乘客和人員安全。