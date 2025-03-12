港鐵更新指引 列明站外可借AED：旨在再次提醒員工

港鐵自2021年起，主動於車站大堂及月台等地方加設心臟除顫器（AED)，方便市民於緊急情況下，可自行取出使用，不限範圍。在有需要時，車站職員亦可提供協助。(港鐵圖片)

一名62歲烏克蘭男子上月14日在荃灣西港鐵站外昏迷後不治，有途經的休班醫護人員協助施救，指控港鐵職員未有借出心臟除顫器（AED），惟港鐵否認有職員拒絕借出 AED 機，解釋員工在確認事發位置時，曾形容事發地點不在車站範圍，由此可能引起求助人誤會，事件引起熱議。

「中科監察」主席潘焯鴻日前發文稱，港鐵更新內部指引，列明只要收到求助，當值站長要立即安排AED去現場，「不限於港鐵範圍内」。港鐵回覆《am730》時稱不時會審視車站管理的工作指引，並在有需要時作出更新；港鐵2021年起加設AED，方便市民緊急情況下可自行取用，不限範圍，更新相關指引旨在再次提醒前綫員工，協助他們迅速應對。