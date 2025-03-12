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2025-03-12 15:48:09

港鐵更新指引 列明站外可借AED：旨在再次提醒員工

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港鐵自2021年起，主動於車站大堂及月台等地方加設心臟除顫器（AED)，方便市民於緊急情況下，可自行取出使用，不限範圍。在有需要時，車站職員亦可提供協助。(港鐵圖片)

港鐵自2021年起，主動於車站大堂及月台等地方加設心臟除顫器（AED)，方便市民於緊急情況下，可自行取出使用，不限範圍。在有需要時，車站職員亦可提供協助。(港鐵圖片)

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一名62歲烏克蘭男子上月14日在荃灣西港鐵站外昏迷後不治，有途經的休班醫護人員協助施救，指控港鐵職員未有借出心臟除顫器（AED），惟港鐵否認有職員拒絕借出 AED 機，解釋員工在確認事發位置時，曾形容事發地點不在車站範圍，由此可能引起求助人誤會，事件引起熱議。

「中科監察」主席潘焯鴻日前發文稱，港鐵更新內部指引，列明只要收到求助，當值站長要立即安排AED去現場，「不限於港鐵範圍内」。港鐵回覆《am730》時稱不時會審視車站管理的工作指引，並在有需要時作出更新；港鐵2021年起加設AED，方便市民緊急情況下可自行取用，不限範圍，更新相關指引旨在再次提醒前綫員工，協助他們迅速應對。

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港鐵自2021年起，主動於車站大堂及月台等地方加設心臟除顫器（AED)，方便市民於緊急情況下，可自行取出使用，不限範圍。在有需要時，車站職員亦可提供協助。(港鐵圖片) 「中科監察」主席潘焯鴻日前發文稱，港鐵更新內部指引，列明只要收到求助，當值站長要立即安排AED去現場，「不限於港鐵範圍内」。(潘焯鴻fb圖片) 「中科監察」主席潘焯鴻日前發文稱，港鐵更新內部指引，列明只要收到求助，當值站長要立即安排AED去現場，「不限於港鐵範圍内」。(潘焯鴻fb圖片) 「中科監察」主席潘焯鴻日前發文稱，港鐵更新內部指引，列明只要收到求助，當值站長要立即安排AED去現場，「不限於港鐵範圍内」。(潘焯鴻fb圖片)

更新指引列明「不限於港鐵範圍内」使用

潘焯鴻在網上發布的港鐵「使用AED的指引更新」，列明「不限於港鐵範圍内」，只要收到求助，當值站長要立即安排AED去現場；緊急時，公眾可直接借用港鐵AED，職員要立刻告知AED位置，無需查核身分；當值站長要安排合資格急救員支援。

市民緊急下可自行取出使用 不限範圍

港鐵回覆《am730》查詢指，不時都會審視車站管理的工作指引，並在有需要時作出更新，協助前綫執行管理工作，提升營運效率。港鐵自2021年起，主動於車站大堂及月台等地方加設心臟除顫器（AED)，方便市民於緊急情況下，可自行取出使用，不限範圍。在有需要時，車站職員亦可提供協助。

港鐵強調，過往車站職員曾多次攜帶AED到車站範圍外，為有需要的乘客施行急救。更新相關指引旨在再次提醒前綫員工，協助他們迅速應對，幫助有需要的人。
 

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