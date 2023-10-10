港鐵機場快綫颱風九號信號下停駛　張欣宇倡安排旅客往博覽館休息

香港國際機場周日(8日)在九號烈風或暴風風力增強信號生效期間，大批旅客因專營巴士和港鐵機場快綫暫停服務，滯留在客運大樓抵港層輪候的士，機管局一度指最少要等3小時，事後有意見關注港鐵為何要一刀切暫停所有露天路段列車服務。熟悉鐵路事務的立法會議員張欣宇解釋，安排涉及列車和乘客安全考慮，若決定維持行車而造成傷亡，「成為千夫所指係小事，自己良心一世都唔會安樂。」

「魯莽行事不會每次如此幸運」

張欣宇今日(10日)在社交網站發文，解釋他對九號信號下港鐵暫停露天段列車服務的看法和原因。他認為，有關決定涉及兩方面考慮，首先從科學角度，過往未有數據證實列車以何等車速能抵擋路段的颶風風力，若作為車務控制人員在未知列車是否能承受風力時，便貿然安排列車行走露天路段，「(倘)真係造成人命傷亡，成為千夫所指係小事，自己良心一世都唔會安樂。」

他續說，即使列車本身能安全應付颶風風力，過往本港曾發生塌樹擊毀架空電纜而使列車滯留露天路軌的意外，最終使數以百、千計的乘客，需在惡劣天氣下於露天路段疏散，幸無人受傷，「如果魯莽行事，不會每次都如此幸運。」