港鐵機場快綫颱風九號信號下停駛　張欣宇倡安排旅客往博覽館休息

香港國際機場周日(8日)在九號烈風或暴風風力增強信號生效期間，大批旅客因專營巴士和港鐵機場快綫暫停服務，滯留在客運大樓抵港層輪候的士，機管局一度指最少要等3小時，事後有意見關注港鐵為何要一刀切暫停所有露天路段列車服務。熟悉鐵路事務的立法會議員張欣宇解釋，安排涉及列車和乘客安全考慮，若決定維持行車而造成傷亡，「成為千夫所指係小事，自己良心一世都唔會安樂。」
「魯莽行事不會每次如此幸運」
張欣宇今日(10日)在社交網站發文，解釋他對九號信號下港鐵暫停露天段列車服務的看法和原因。他認為，有關決定涉及兩方面考慮，首先從科學角度，過往未有數據證實列車以何等車速能抵擋路段的颶風風力，若作為車務控制人員在未知列車是否能承受風力時，便貿然安排列車行走露天路段，「(倘)真係造成人命傷亡，成為千夫所指係小事，自己良心一世都唔會安樂。」
他續說，即使列車本身能安全應付颶風風力，過往本港曾發生塌樹擊毀架空電纜而使列車滯留露天路軌的意外，最終使數以百、千計的乘客，需在惡劣天氣下於露天路段疏散，幸無人受傷，「如果魯莽行事，不會每次都如此幸運。」
批機管局向旅客資訊發放嚴重不足
至於機場有大批旅客滯留輪候的士的問題，張欣宇強調惡劣天氣下的最大原則，是要留在安全處所直至天氣轉好，若大方向變成如何於惡劣天氣下維持城市全面運作是「捉錯用神」。他批評，今次機管局資訊發放嚴重不足，認為應該要清晰向旅客交代機場主要對外公共交通已經中止，最好的選擇是原地等候，而不是令旅客有假希望(false hope)仍可靠的士前往市區。
張欣宇建議，若真的要「夾硬做多一步」，可考慮由機場快綫提供往返機場及博覽館的有限度列車服務，疏導大部分滯留旅客往機場博覽館休息，前提是要科學地評估相關露天路段的風險和實時監測風力，確定安全車速，港鐵、消防和警察亦要制定應變機制，以第一時間組織力量往疏散不幸被困的列車乘客。