熱門搜尋:
陳凱港 以巴衝突 曾憲哲 Lolly Talk 江偉 施政報告2023 大閘蟹2023 網上熱話 美國冒險樂園 流感 天氣 AIRSIDE 鍾培生 綠色債券 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-10 18:57:21

港鐵機場快綫颱風九號信號下停駛　張欣宇倡安排旅客往博覽館休息

分享：
颱風小犬｜1.6萬名乘客滯留機埸抱怨的士不足，機管局︰會與運輸署商討改善。

颱風小犬襲港期間，有約1.6萬名乘客滯留機埸抱怨的士不足，機管局指會與運輸署商討改善。(資料圖片／羅庸軒攝)

香港國際機場周日(8日)在九號烈風或暴風風力增強信號生效期間，大批旅客因專營巴士和港鐵機場快綫暫停服務，滯留在客運大樓抵港層輪候的士，機管局一度指最少要等3小時，事後有意見關注港鐵為何要一刀切暫停所有露天路段列車服務。熟悉鐵路事務的立法會議員張欣宇解釋，安排涉及列車和乘客安全考慮，若決定維持行車而造成傷亡，「成為千夫所指係小事，自己良心一世都唔會安樂。」

「魯莽行事不會每次如此幸運」

張欣宇今日(10日)在社交網站發文，解釋他對九號信號下港鐵暫停露天段列車服務的看法和原因。他認為，有關決定涉及兩方面考慮，首先從科學角度，過往未有數據證實列車以何等車速能抵擋路段的颶風風力，若作為車務控制人員在未知列車是否能承受風力時，便貿然安排列車行走露天路段，「(倘)真係造成人命傷亡，成為千夫所指係小事，自己良心一世都唔會安樂。」

他續說，即使列車本身能安全應付颶風風力，過往本港曾發生塌樹擊毀架空電纜而使列車滯留露天路軌的意外，最終使數以百、千計的乘客，需在惡劣天氣下於露天路段疏散，幸無人受傷，「如果魯莽行事，不會每次都如此幸運。」

張欣宇建議，機管局可安排滯留旅客往機場博覽館休息。(資料圖片／羅庸軒攝) 颱風小犬襲港期間，有約1.6萬名乘客滯留機埸抱怨的士不足，機管局指會與運輸署商討改善。(羅庸軒攝) 颱風小犬襲港期間，有約1.6萬名乘客滯留機埸抱怨的士不足，機管局指會與運輸署商討改善。(羅庸軒攝) 颱風小犬襲港期間，有約1.6萬名乘客滯留機埸抱怨的士不足，機管局指會與運輸署商討改善。(羅庸軒攝) 颱風小犬襲港期間，機場快綫一度暫停服務。(羅庸軒攝) 颱風小犬襲港期間，有約1.6萬名乘客滯留機埸抱怨的士不足，機管局指會與運輸署商討改善。(羅庸軒攝) 颱風小犬襲港期間，有約1.6萬名乘客滯留機埸抱怨的士不足，機管局指會與運輸署商討改善。(羅庸軒攝)
Ad Block

批機管局向旅客資訊發放嚴重不足

至於機場有大批旅客滯留輪候的士的問題，張欣宇強調惡劣天氣下的最大原則，是要留在安全處所直至天氣轉好，若大方向變成如何於惡劣天氣下維持城市全面運作是「捉錯用神」。他批評，今次機管局資訊發放嚴重不足，認為應該要清晰向旅客交代機場主要對外公共交通已經中止，最好的選擇是原地等候，而不是令旅客有假希望(false hope)仍可靠的士前往市區。

張欣宇建議，若真的要「夾硬做多一步」，可考慮由機場快綫提供往返機場及博覽館的有限度列車服務，疏導大部分滯留旅客往機場博覽館休息，前提是要科學地評估相關露天路段的風險和實時監測風力，確定安全車速，港鐵、消防和警察亦要制定應變機制，以第一時間組織力量往疏散不幸被困的列車乘客。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受