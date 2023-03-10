港鐵檢討票價調整機制 金澤培料上半年完成

港鐵正檢討票價調整機制，行政總裁金澤培昨表示，公司聽到各界人士的意見，會與政府保持緊密溝通，預計今年上半年可以完成檢討；強調票價機制是公開、客觀和透明，機制在過去發揮實質效用，票價曾經有3年無加價，當中1年更減價。

機場快綫客量去年回升

金澤培補充指，鐵路業務收入是港鐵主要的穩定收入來源，港鐵去年鐵路和巴士乘客量有15.2億人次，按年下跌6.1%，當中第5波疫情影響業務，客運服務在去年2月和3月更跌至自疫情爆發以來的最低位，在疫情期間，其他城市的鐵路因車費收入大幅減少，最終需要上調車費或當地政府提供額外的補貼，但香港以鐵路加物業的業務模式，令港鐵財務穩健，即使鐵路營運虧損140億元，仍能提供車費優惠。

他指，隨著防疫措施逐步撤銷，外遊和訪客人數陸續回升，機場快綫乘客量在去年年底亦開始回升。本地客流已回升至疫情前九成多的水平，今年2月跨境鐵路服務和高鐵香港段，每日平均載客量，亦已重回疫情前約五成。

對於去年港鐵發生多宗事故，列車服務出現延誤，港鐵表示，根據初步資料，去年共有8宗31分鐘或以上的服務延誤，初步確認由港鐵控制範圍因素引起，撥出作優惠的金額6,550萬元。港鐵每年投放超過100億元，保養、維修及提升鐵路設施及服務。