港鐵稱涉事路軌每兩周檢查　議員倡加密至每周一次

港鐵荃灣綫尖沙咀站附近路軌昨日出現裂縫，港鐵車務及創新總監李家潤表示，昨日早上路軌的焊接位有裂縫，工程人員到場加固位置後，到早上11時半左右已完成修復，整體行車時間大致多3至5分鐘，服務大致暢順。

議員倡加密檢測至每周一次

李家潤出席立法會一個小組委員會會議時說，路軌出現問題一宗都嫌多，港鐵在涉事路段每兩星期會用超聲波軌道探測車進行檢查，每3日目視巡邏，再加上有列車安裝監測系統，行車時可實時監察路軌情況，而因應今次事件，會加強分析有關路軌部件，確保減少相關事故，希望利用大數據、人工智能等，加強管控相關風險。 實政圓桌的田北辰認為，每兩星期用超聲波檢測並不足夠，建議加密至每星期一次。

李家潤回應說，每星期一次有難度，每晚「黃金兩小時」都有很多工程，但港鐵會利用不同數據，在有限資源及時間下確保安全。

羅湖落馬洲班次比例2：1 影響體驗及效率

民建聯的陳學鋒關注，現時不少人經落馬洲站北上消費，但列車往羅湖及落馬洲站的班次比例為2：1，導致金鐘站月台不少人候車，影響體驗及效率。李家潤說，港鐵會因應乘客量的需要調整班次，最近亦在周末及黃昏見到不少乘客利用落馬洲站過境，因而調整班次配合需要。

另外，港鐵說，羅湖、旺角東及大學站三個月台弧度較大的東鐵綫車站，由於工程難度較高，將於今年第四季起陸續啟動安裝幕門工程，並爭取明年內盡快完成相關工程。

選委界的陳紹雄關注，會否因晚上「黃金兩小時」窒礙施工時間及進度，港鐵會否考慮晚上提早收車及清晨延遲開車。 李家潤說，不希望提早收車及延遲開車以影響行車安排，但會通過在其他車站月台的安裝經驗，優化相關工序，確保明年完成東鐵綫13個車站的幕門安裝工程。