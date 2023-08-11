港鐵總乘客量按年增四成 本地客量回復疫情前逾九成

本港逐步復常，過境口岸今年初起陸續重開。港鐵透露，上半年車務總乘客量按年增41.7%；本地及過境鐵路客量持續回升，本港客量最近已逐步回升至疫情前超過九成水平，跨境鐵路、機場鐵路客量回到疫情前約六至七成；高鐵下周一起，為往返西九龍站和福田站的乘客推出新的「靈活行」安排，就會否推出進一步措施，港鐵指，仍須觀察乘客的反應和需求再作評估。

港鐵昨公布中期業績(相關新聞見A39)，行政總裁金澤培表示，本港上半年車務總乘客量達9.2億人次，按年增41.7%，其中本地鐵路服務乘客量升約36%至近7.8億人次；至於高鐵(香港段)乘客量有760萬人次。為便利乘客，在科技方面會新增電子付費選擇，年底前會引進信用卡付款。

新鐵路綫拓展方面，金澤培指，東涌綫延綫的主體工程已在5月展開，其他項目包括屯門南延綫、東鐵綫古洞站、東涌綫小蠔灣站，計劃今年內展開建造工程；至於屯馬綫洪水橋站項目已在2月刊憲，北環綫項目則預計年內稍後時間刊憲，並投資逾1千億元發展新鐵路項目；《北部都會區發展策略》有關鐵路綫及新科學園/白石角車站的計劃則仍在設計階段。

高鐵下周一起推出新的「靈活行」安排，容許往返西九龍站和福田站的高鐵乘客，可於原來車次開出前45分鐘至開車後1小時內，免費改乘同日指定車次最多3次。對於會否考慮將安排擴展至來往廣州的列車，金澤培表示，高鐵是全國的網絡，港鐵只是負責管理西九高鐵站及20公里內的路段，其他路段都是內地鐵路局管轄，目前觀察到西九龍至福田是最大需求的路段，推出措施是希望令乘客享有更大的乘車靈活性，會否推出進一步措施，需要更多時間觀察市民反應和需求再評估。

他又回應「靈活行」安排被指與「高鐵地鐵化」仍有很大落差時稱，高鐵營運及服務均與地鐵非常不同，反而與乘搭飛機較為相似，包括有出入境安排、實名制、要持票等，故使用「地鐵化」容易令人誤會。