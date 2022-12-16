港鐵 | 票價調整機制只加不減？多角度拆解大眾迷思

站在市民角度，市道低迷但生活指數越來越高，坊間經常提到港鐵加價，令港鐵採用的票價調整機制多年來惹來不少討論，但廣大市民又是否清晰了解機制背後運作、港鐵收益去處等？
透明票價調整公式 並非只加不減 為可負擔價錢
港鐵票價調整其實依據一條透明、客觀、公開的方程式直接驅動，每年採用政府統計處的數據，客觀反映香港整體經濟狀況，釐定每年的票價調整。
多年來的票價調整除了透明及客觀，更低於同期市民工資及物價的變動，而且設有封頂機制，不能高於家庭月入中位數的變動，確保車費是市民能負擔的，而亦不如外界所說的「只加不減」。就以2021/2022年度為例，港鐵下調車費1.85%。總結過去六年，港鐵共凍結車費三次及下調車費一次。
到底票務收益實際用於何處？
港鐵自負盈虧，需要承擔所有日常營運、維護及資產更新成本。過去五年投放大量資源用於維修、更新及提升鐵路系統，還有改善一系列站內設施，如增加洗手間、育嬰間、垂直升降台。尤其隨著鐵路網絡進入成熟期，日常營運及維護開支只會更大。
另一方面，港鐵根據經營利潤與服務表現回饋乘客，有利潤必定會分享，而當服務有延誤，也會按指標回贈乘客。港鐵多年來推出一系列優惠, 近年更於逆境與市民同行，每10位乘客有7位享受到票價優惠。除了長者、小童、學生及殘疾人士「恆常票價優惠」，還有各款度身訂造優惠，包括「早晨折扣」、「港鐵都會票」、「全月通加強版」等，單單2021/2022年度所提供的車費優惠及恆常優惠總值28億元。
絕非「一鐵獨大」 致力共建公共交通生態圈
作為港人最常使用的交通工具，港鐵期望惠及乘客的同時，與其他交通營辦商互惠互利，達致三贏局面。港鐵一直致力與不同交通營辦商合作，其轉乘優惠已超過500條指定綠色專線小巴，涵蓋九成以上路線，過去五年所提供的轉乘優惠約2億元。
看似小數目 實則數以億元計
值得一提的是，許多人指港鐵調減每年收費的百分比，只是一兩個巴仙不是甚麼大數目。港鐵公司財務總監許亮華表示，調減百分比看似不多，其實數以億元計，例如，若來年減免車費0.5%，相當於正常年份每年放棄車費收入近1億元，小數怕長計，30年累計至少約30億元，相當於購買42列新列車的成本。