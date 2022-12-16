港鐵 | 票價調整機制只加不減？多角度拆解大眾迷思

票價收益其實用於改善設施及提升乘客乘車體驗，如早前斥資60億港元購入93列Q-Train列車，是港鐵歷來最大投資。

站在市民角度，市道低迷但生活指數越來越高，坊間經常提到港鐵加價，令港鐵採用的票價調整機制多年來惹來不少討論，但廣大市民又是否清晰了解機制背後運作、港鐵收益去處等？

透明票價調整公式 並非只加不減 為可負擔價錢

港鐵票價調整其實依據一條透明、客觀、公開的方程式直接驅動，每年採用政府統計處的數據，客觀反映香港整體經濟狀況，釐定每年的票價調整。

多年來的票價調整除了透明及客觀，更低於同期市民工資及物價的變動，而且設有封頂機制，不能高於家庭月入中位數的變動，確保車費是市民能負擔的，而亦不如外界所說的「只加不減」。就以2021/2022年度為例，港鐵下調車費1.85%。總結過去六年，港鐵共凍結車費三次及下調車費一次。