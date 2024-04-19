港鐵「站見鐵路展」下周六起開放 3退役車「巨頭」紅磡站展出

為慶祝港鐵服務市民45年，港鐵公司將於下周六至年底在紅磡站舉辦「站見鐵路展」體驗館；當中展區「下一站……回憶」是次亮點，展出東鐵綫、俗稱「黃頭」的第一代電氣化列車、中期翻新列車「烏蠅頭」，以及非載客列車56號柴油電動機車「杜利華號」；同場展出不同年代鐵路員工捐出藏品。展覽免費入場，但須預先預約，明日起可預約一個月內的場次。

攝︰陳奕釗

展館設於紅磡站內城際直通車區域，共3個展區，分別為「鐵路解碼」、「鐵路歲月」及「下一站…回憶」。展區「鐵路解碼」展示信號、列車結構及鐵路標記，同時亦展出瑞士國鐵路時鐘、雷達鐘及機械翻頁顯示屏。

第二展區「鐵路歲月」以職員藏品和故事為主題，一些車票、港鐵所出的紀念品和非賣品琳瑯滿目。第三展區「下一站......回憶」，展出東鐵綫、俗稱「黃頭」的第一代電氣化列車，以及56號柴油電動機車「杜利華號」，並停泊於紅磡舊月台上，參觀者可登上列車參觀。