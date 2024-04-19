港鐵「站見鐵路展」下周六起開放 3退役車「巨頭」紅磡站展出

為慶祝港鐵服務市民45年，港鐵公司將於下周六至年底在紅磡站舉辦「站見鐵路展」體驗館；當中展區「下一站……回憶」是次亮點，展出東鐵綫、俗稱「黃頭」的第一代電氣化列車、中期翻新列車「烏蠅頭」，以及非載客列車56號柴油電動機車「杜利華號」；同場展出不同年代鐵路員工捐出藏品。展覽免費入場，但須預先預約，明日起可預約一個月內的場次。
攝︰陳奕釗
展館設於紅磡站內城際直通車區域，共3個展區，分別為「鐵路解碼」、「鐵路歲月」及「下一站…回憶」。展區「鐵路解碼」展示信號、列車結構及鐵路標記，同時亦展出瑞士國鐵路時鐘、雷達鐘及機械翻頁顯示屏。
第二展區「鐵路歲月」以職員藏品和故事為主題，一些車票、港鐵所出的紀念品和非賣品琳瑯滿目。第三展區「下一站......回憶」，展出東鐵綫、俗稱「黃頭」的第一代電氣化列車，以及56號柴油電動機車「杜利華號」，並停泊於紅磡舊月台上，參觀者可登上列車參觀。
退休員工贈收藏展「鐵路情」
捐出自己珍藏的兩名退休員工回首過去百感交集。其中1980年加入港鐵曾在物業部任職的李兆祥表示，特意為展覽捐出港鐵當年給他首張薪酬通知書。他笑指，對他來說雖意義重大，但不打算私藏，「捐俾公司比自己收藏更有價值。」記者從糧單手寫字所見，工資為1,159.93元。
1979年加入港鐵擔任石硤尾站務主任孟笑薇則指，與港鐵感情深厚「做掃地都願意」，為展館捐出1980年代地下鐵路修正早期系統通車時送贈員工的紀念瓷碟，「睇返45年以嚟，原來我哋係有咁多唔同工作環境、制服、線路產生。」
展覽昨舉行開幕典禮，不少嘉賓邀出席，其中鐵路迷、社交平台專頁「火車未到站」創辦人紀俊安表示，展覽中最深刻是黃頭列車，車廂內的燈光和擺設令勾起小時候乘列車的回憶。
主禮的運房局長林世雄致辭時亦「話當年」，憶述居於大埔逾60年，今天的東鐵、昔日的火車是他與家人出入九龍的重要交通工具，今次展覽對他而言「特別有感情」。
明起供預約參觀
鐵路展由下周六(27日)起逢星期六、日及公眾假期，開放予公眾人士免費入場參觀。公眾可於明天(20日)早上10時起，在網上預約30日內的場次，每場參觀時間為75分鐘，每場上限人數約100人，每名訪客可隨機獲贈復刻版車票卡一張留念。