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2024-01-15 15:43:02

港鐵5綫下周一起 非繁時段加密班次（附詳情）

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港鐵亦宣佈港鐵5條鐵路綫下周一起，非繁忙時間將於不同時段加密班次，每星期增加228班車。(am730記者攝)

港鐵亦宣佈港鐵5條鐵路綫下周一起，非繁忙時間將於不同時段加密班次，每星期增加228班車。(am730記者攝)

港鐵5條鐵路綫，包括將軍澳綫、南港島綫、屯馬綫、東涌綫和迪士尼綫，下周一（22日）起非繁忙時間不同時段加密班次，每周合共增加228班車。在農曆新年期間，港鐵亦將加強列車服務，包括加強本地綫班次。

將軍澳線:

星期一至四的下午8時至午夜12時，北角至寶琳由6分鐘加至5分鐘班；調景嶺至康城由12分鐘加密至10分鐘一班

南港島線:

平日下午4時至5時由6分鐘增至5分鐘一班

屯馬線:

星期六下午1時15分至4時30分由7分鐘一班增至6分鐘一班

東涌線:

星期六日及公眾假期上午10時至中午12時及下午5時至7時，由7分鐘一班增至6.5分鐘一班

迪士尼線（只限樂園營運日子）:

平日上午6時15分及7時25分及下午10時30分至午夜12時45分，由20分鐘加至10分鐘一班；

星期六日及假期上午6時15分至7時25分及下午10時30分至午夜12時45分，由20分鐘加至10分鐘一班。

港鐵5條鐵路綫，包括將軍澳綫、南港島綫、屯馬綫、東涌綫和迪士尼綫，下周一（22日）起非繁忙時間不同時段加密班次，每周合共增加228班車。

港鐵5條鐵路綫，包括將軍澳綫、南港島綫、屯馬綫、東涌綫和迪士尼綫，下周一（22日）起非繁忙時間不同時段加密班次，每周合共增加228班車。

東鐵線全年24小時服務不可行

公眾關注港鐵跨境服務可否延長服務時間，港鐵過鏡鐵路總管張志強表示，由於列車服務時間需配合凌晨維修時段，東鐵線全年24小時服務是不可行，但針對特定日子延長行車時間，則可以按客量和維修日程等條件研究，現時政府未向港鐵分享特定日子的預計延長時段的客流數字，故暫時未能評估甚麼日子可延長服務。

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他解釋，現時港鐵每年已有4天通宵行車，維修時間已「褪前褪後」，並不容易，並舉例如每周末的周六、日延長一小時服務，即每年需重編逾百小時的維修時間，而現時每日凌晨只有兩小時維修時間，若抽走一小時，架空電纜、換路軌等需時較長的工程則無法完成，而不同維修項目的時間亦需考慮間距，不會在同一個月完成全年的維修。他續指，延長服務另一考慮是客量，若時段內「得一萬幾千人，係咪需要？」

去年班次回復疫情前9成

另外，港鐵列車全年班次總數已回復至疫情前九成，本地總乘客量已回復至疫前超過九成，跨境客量則回復至疫情前約七成。

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港鐵機場鐵路總管王家明表示，去年香港站已回復市區預辦登機，目前每天有約800至1000人使用，較疫前的6,000人為少，因現時只有國泰參與，以及服務時間縮短。他透露現時正與其他航空公司商討中，預期其他航空公司在處理恢復運力問題後，亦會加入。

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