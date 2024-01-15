港鐵5綫下周一起 非繁時段加密班次（附詳情）

星期一至四的下午8時至午夜12時，北角至寶琳由6分鐘加至5分鐘班；調景嶺至康城由12分鐘加密至10分鐘一班

星期六日及公眾假期上午10時至中午12時及下午5時至7時，由7分鐘一班增至6.5分鐘一班

公眾關注港鐵跨境服務可否延長服務時間，港鐵過鏡鐵路總管張志強表示，由於列車服務時間需配合凌晨維修時段，東鐵線全年24小時服務是不可行，但針對特定日子延長行車時間，則可以按客量和維修日程等條件研究，現時政府未向港鐵分享特定日子的預計延長時段的客流數字，故暫時未能評估甚麼日子可延長服務。

他解釋，現時港鐵每年已有4天通宵行車，維修時間已「褪前褪後」，並不容易，並舉例如每周末的周六、日延長一小時服務，即每年需重編逾百小時的維修時間，而現時每日凌晨只有兩小時維修時間，若抽走一小時，架空電纜、換路軌等需時較長的工程則無法完成，而不同維修項目的時間亦需考慮間距，不會在同一個月完成全年的維修。他續指，延長服務另一考慮是客量，若時段內「得一萬幾千人，係咪需要？」

去年班次回復疫情前9成

另外，港鐵列車全年班次總數已回復至疫情前九成，本地總乘客量已回復至疫前超過九成，跨境客量則回復至疫情前約七成。