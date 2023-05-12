港青精神病盛行率16.6% 逾七成無接受精神科或心理服務

躁鬱症、思覺失調等精神疾病不少在青年時已病發。港大團隊研究發現，受訪青年患有精神病的盛行率(即過去一年內曾出現可被診斷為精神病的病徵)為16.6%；惟有可能患上精神病的青年中，近七成四現時無接受精神科或心理服務。專家表示，研究結果與童年逆境、家庭關係及數碼化生活等因素相關，建議政府繼續做追蹤的精神健康調查，以便掌握本港青少年精神健康數據。

衛生局的醫療衛生研究基金委託港大團隊在2019至22年間，以流行病學方式做社區調查「HK-YES研究」，隨機訪問3,340名15至24歲青年。結果發現，16.6%受訪者過去一年內曾出現抑鬱、焦慮、躁鬱等任何一種精神疾病病徵，當中抑鬱症最普遍(13.7%)，其次為焦慮症(2.1%)。研究又發現，逾四成受訪者的壓力源自學業，有19.4%人過去一年曾有自殺念頭、5%有自殺計劃，並有1.5%曾企圖自殺。

港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院精神醫學系講座教授陳友凱表示，團隊發現青少年生活中存在家庭因素、個人心理、數碼生活和面對逆境方法等四大風險領域，如過度反芻性思考(指過度沉溺於某些負面情緒，反覆想著過去的事)、手機成癮、自尊低下等因素都會令精神健康惡化；當中家庭狀況及童年逆境與精神健康最密切，影響更深遠。