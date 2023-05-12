港青精神病盛行率16.6% 逾七成無接受精神科或心理服務

躁鬱症、思覺失調等精神疾病不少在青年時已病發。港大團隊研究發現，受訪青年患有精神病的盛行率(即過去一年內曾出現可被診斷為精神病的病徵)為16.6%；惟有可能患上精神病的青年中，近七成四現時無接受精神科或心理服務。專家表示，研究結果與童年逆境、家庭關係及數碼化生活等因素相關，建議政府繼續做追蹤的精神健康調查，以便掌握本港青少年精神健康數據。
衛生局的醫療衛生研究基金委託港大團隊在2019至22年間，以流行病學方式做社區調查「HK-YES研究」，隨機訪問3,340名15至24歲青年。結果發現，16.6%受訪者過去一年內曾出現抑鬱、焦慮、躁鬱等任何一種精神疾病病徵，當中抑鬱症最普遍(13.7%)，其次為焦慮症(2.1%)。研究又發現，逾四成受訪者的壓力源自學業，有19.4%人過去一年曾有自殺念頭、5%有自殺計劃，並有1.5%曾企圖自殺。
港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院精神醫學系講座教授陳友凱表示，團隊發現青少年生活中存在家庭因素、個人心理、數碼生活和面對逆境方法等四大風險領域，如過度反芻性思考(指過度沉溺於某些負面情緒，反覆想著過去的事)、手機成癮、自尊低下等因素都會令精神健康惡化；當中家庭狀況及童年逆境與精神健康最密切，影響更深遠。
港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院精神醫學系專職研究員王名彥補充，社會正邁向智慧時代，「時代改變同精神健康係無法分開」，人工智能興起或會影響青少年對未來的展望，並反思自我價值；他建議社會包括政府，要深思智慧型社會對精神健康的影響。
精神健康諮詢委員會主席黃仁龍表示，是次研究為首次以流行病學方式做調查，能夠提供全面及具代表的青少年精神狀況數據。他又提到，政府過去已訂立了精神健康的藍圖，形容目前已進入「施工圖」階段，期望政府可以繼續進行追蹤性的精神健康調查。以便更精準掌握本港青少年精神健康數據。