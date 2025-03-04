港1月零售銷售跌幅收窄至3.2% 政府：或因農曆新年較早出現

香港零售市道寒冬未過？1月零售業總銷貨價值臨時估計為353億元，按年下跌3.2%，連跌11個月。但跌幅由去年12月的9.6%收窄至3.2%，創3個月以來最小跌幅。政府表示，跌幅明顯收窄，或因為今年農曆新年較早出現，強調每年首兩個月受農曆新年影響而較為波動，須待取得2月數據後，合計兩個月數據一併分析。

統計處昨發表最新的零售業銷貨額數字，1月零售業總銷貨價值的臨時估計為353億元，按年跌3.2%；零售業總銷貨數量臨時估計按年下跌5.2%，跌幅亦低於去年12月的11.3%。