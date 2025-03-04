港1月零售銷售跌幅收窄至3.2% 政府：或因農曆新年較早出現

香港零售市道寒冬未過？1月零售業總銷貨價值臨時估計為353億元，按年下跌3.2%，連跌11個月。但跌幅由去年12月的9.6%收窄至3.2%，創3個月以來最小跌幅。政府表示，跌幅明顯收窄，或因為今年農曆新年較早出現，強調每年首兩個月受農曆新年影響而較為波動，須待取得2月數據後，合計兩個月數據一併分析。
統計處昨發表最新的零售業銷貨額數字，1月零售業總銷貨價值的臨時估計為353億元，按年跌3.2%；零售業總銷貨數量臨時估計按年下跌5.2%，跌幅亦低於去年12月的11.3%。
按零售商主要類別銷貨價值的臨時估計，汽車及汽車零件跌幅最大，按年跌52.6%，其次是家具及固定裝置(下跌26.4%)和珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物(降17.9%)；至於電器及其他未分類耐用消費品就跌10.5%。但須留意，這些變動或會受上述提到有關農曆新年時間不同所影響。
須與2月數據一併分析
政府發言人指，上月零售業總銷貨價值的跌幅明顯收窄，經季節性調整後，按月比較亦有所回升；分析這些改善部分或因今年農曆新年來臨得較早導致。因此，待取得2月份的零售數據後，合計兩個月的數據一併分析，將能更有效評估最新的零售銷售表現。
發言人展望，零售業的短期表現將繼續受旅客和市民消費模式轉變所影響，不過國家推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上特區政府積極推動旅遊業發展和提振本地市面氣氛，以及就業收入增加，均對零售業有利。