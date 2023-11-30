港2025年辦大型旅遊展會 旅發局︰強化國際會展之都地位

旅發局今日(11月30日)宣布，成功爭取全球頂尖的會議、展覽及獎勵旅遊（會展旅遊）活動品牌IBTM，2025年春季在香港舉辦亞太區大型會展旅遊展會(IBTM Asia Pacific 2025)，目標吸引超過1,500名來自內地、東南亞、印度、日本、南韓等亞太區內市場，以及長途市場的業界人士，親身來港參與。旅發局會繼續爭取和競投不同規模的國際會展活動落戶香港，以及運用香港的獨特商業優勢、嶄新機遇並多元旅遊體驗，加強推廣，強化香港作為國際會展之都的地位。
冀帶來逾1500名高增值旅客
旅發局主席彭耀佳表示，這項展會不僅為本港、內地及全球旅行代理商、酒店、會展場地、景點、航空公司等業界，提供拓展國際商機的廣闊平台，更有助提升香港作為國際會展之都的地位，目的是促進整個亞太區會展旅遊的發展。他指有關品牌決定將亞太區首屆旗艦展會落戶香港，證明環球會展旅遊業界充分肯定香港高度國際化、以及作為大灣區超級連繫人的獨特角色。他期望展會將為本港帶來超過1,500名來自全球旅遊業界和會展高增值旅客，更可以透過他們的親身體驗，製造口碑，未來帶動更多會展活動落戶香港。
旅發局又指將運用今年財政預算案為旅發局額外撥出的款項，為主辦單位提供財政資助，政府亦透過全新的定期展覽獎勵計劃（ISRE），向主辦單位提供場地租金資助。海外宣傳方面，亦會透過旅發局海外辦事處積極推廣並鼓勵旅遊業界和會展旅遊業界參與 IBTM Asia Pacific 2025，特別在內地地區加強宣傳力度。