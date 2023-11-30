港2025年辦大型旅遊展會 旅發局︰強化國際會展之都地位

全球最大型之一的頂尖會展旅遊展會 IBTM World 2023 正在西班牙巴塞隆拿舉行，旅發局會議展覽及郵輪業務總經理及歐洲區域幹事黃卓雄（右）、IBTM 的投資組合總監 Vasyl Zhygalo （左）在新聞發布會上，一同宣布 IBTM Asia Pacific 2025 落實在香港舉行。

旅發局今日(11月30日)宣布，成功爭取全球頂尖的會議、展覽及獎勵旅遊（會展旅遊）活動品牌IBTM，2025年春季在香港舉辦亞太區大型會展旅遊展會(IBTM Asia Pacific 2025)，目標吸引超過1,500名來自內地、東南亞、印度、日本、南韓等亞太區內市場，以及長途市場的業界人士，親身來港參與。旅發局會繼續爭取和競投不同規模的國際會展活動落戶香港，以及運用香港的獨特商業優勢、嶄新機遇並多元旅遊體驗，加強推廣，強化香港作為國際會展之都的地位。

冀帶來逾1500名高增值旅客 旅發局主席彭耀佳表示，這項展會不僅為本港、內地及全球旅行代理商、酒店、會展場地、景點、航空公司等業界，提供拓展國際商機的廣闊平台，更有助提升香港作為國際會展之都的地位，目的是促進整個亞太區會展旅遊的發展。他指有關品牌決定將亞太區首屆旗艦展會落戶香港，證明環球會展旅遊業界充分肯定香港高度國際化、以及作為大灣區超級連繫人的獨特角色。他期望展會將為本港帶來超過1,500名來自全球旅遊業界和會展高增值旅客，更可以透過他們的親身體驗，製造口碑，未來帶動更多會展活動落戶香港。