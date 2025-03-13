湯家驊倡立法會議員多做實事 「別只顧網上工作」

湯家驊指，調查主要是捕捉市民對「一國兩制」及立法會的觀感，未必百分百客觀，但可以作為參考，重申純粹反映市民和一些行內人士的看法，政府對立法會總體表現仍是滿意，尤其效率方面，只是政府與市民的角度會有分別，市民可能只是在電視機前看一、兩個人發言，影響觀感，調查亦很難完整問每一個受訪者。

市民不滿或受外訪日本新聞影響

湯家驊坦言，48%受訪者不滿立法會表現，比率比想像中高，而他認為市民對立法會議員表現不滿原因繁多，亦可能受調查期間立法會外訪日本等新聞影響，但強調這與議政能力未必有直接關係，但他亦認為市民的觀感也很重要，寄語立法會議員最好的方法就是多做實事，多說些「代表到市民」的說話。

多做審議法例工作 「做得唔足未必符合身份」

曾任11年立法會議員的湯家驊指，自己當議員時與今日難同日而語，因制度已完全不同。他憶述以往當議員時做很多法例審議的工作，但這些工作很多時是不起眼，市民未必看到。他最後寄語現時議員多做審議法例工作，因為立法會最基本職能是立法，「如果你立法工作做得唔足，只係掛住喺出面做網上工作，未必符合你個身份」。