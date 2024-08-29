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2024-08-29 12:25:56

漁護署職員疑中暑被蟲咬不治　醫生：或對昆蟲毒素過敏

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漁護署職員疑中暑不治，在大帽山工作時傳曾被蟲咬。(資料圖片)

漁護署職員疑中暑不治，在大帽山工作時傳曾被蟲咬。(資料圖片)

漁護署一名高級農林助理員，在大帽山工作時，懷疑被蟲咬昏迷後暈倒，送院搶救無效不治，現場救援人員亦發現他有中暑跡象。有急症科醫生今(29日)在電台指，若發現頭暈、缺水等中暑症狀，及早發現、處理，可以有得逆轉。他又指，如果患者本身對部分昆蟲或蛇的毒素過敏，有致命危險。

急症科醫學院前院長蕭粵中(中)。(資料圖片)

急症科醫學院前院長蕭粵中(中)。(資料圖片)

若能及早發現或可逆轉

急症科醫學院前院長蕭粵中指，若中暑暈倒，有些症狀叫熱昏竭或熱抽筋，情況是會因為缺水、暈，短時間會不省人事，但很快會清醒，又或者可以補充水，因為沒有補充足夠的電解質，會令電解質失衡，導致雙腿抽筋比較不能走路的情況。他指在去到熱中暑前，還有個階段叫熱衰竭，在這個階段來說，若能及早發現，尚能有得逆轉。

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或服過敏藥減排汗功能

他又說，若在郊外突然暈倒，可能是本身患有隱性心臟病，加上有指事主有過敏病史，而服用含有「抗組織胺」成分的敏感藥後，身體排汗功能會較差，在酷熱環境下曝曬，風勢微弱，濕度較高，就有機會誘發心臟停頓；而另一個可能性是死者本身對部分昆蟲或蛇的毒素過敏，令免疫系統都會有較激烈的反應，例如氣管收窄，甚至過敏性休克，有致命危險。

蕭粵中醫生建議一旦遇上突發性心臟停頓的情況，應馬上用自動體外心臟去顫器(AED機)急救，否則每遲一分鐘，患者死亡率都會增加約7至10%；若郊外沒有相關儀器，我們可以用雙手施心肺復甦法，並立即求救。

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