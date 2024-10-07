演藝博覽開幕前爆高層離職風波 據悉不滿其工作表現 藝發局：籌備順利

首屆「香港演藝博覽」下周一拉開帷幕，這個作為連結表演藝術界人士的大型藝術平台，卻在開幕前爆出高層離職風波。原為「香港演藝博覽」執行總監的朱靜嫻在上月22日辭任，並由藝發局行政總監周蕙心繼續接手。據悉，有關部門不滿其工作表現，包括活動宣傳及國際藝團邀請方面。藝發局回覆《am730》查詢時表示，周蕙心將繼續領導演藝博覽的籌備和執行工作。局方又指，藝博會過去數月曾在多個平台宣傳，未來兩星期亦會進一步增加宣傳和公眾認知。

翻查香港演藝博覽的官方網站，本有朱靜嫻在內的團隊名單已消失。有消息透露，朱靜嫻是以「個人理由」辭職。但據悉，相關部門不滿朱在籌備項目上的表現，包括宣傳工作不足，邀請藝團方面亦未如理想。藝發局表示，朱靜嫻是上月22日晚上提出即時辭任藝發局香港演藝博覽執行總監一職。

藝發局又指，香港演藝博覽在過去數月曾在多個平台宣傳，有關香港演藝博覽活動廣告亦已陸續於不同地方上線，包括機場、不同地區及交通工具之宣傳廣告，同時鼓勵大學生及中學生以及社區團體參與。香港演藝博覽在未來兩星期亦會進一步增加宣傳和公眾認知。

部分節目銷情良好 上座率約七成

局方又指，博覽已有來自55個地區的藝術同行確定參與，並已有超過1,300個團體或人士購買博覧通行證。另外，博覧共有約30,000張門票供持有通行証人士及公眾購票參與，目前部份節目銷情良好。截至本月3日，各個項目賣出或預留給有通行證人士的門票超過2萬2千張，約為七成上座率。