演藝博覽開幕前爆高層離職風波 據悉不滿其工作表現 藝發局：籌備順利

首屆「香港演藝博覽」下周一拉開帷幕，這個作為連結表演藝術界人士的大型藝術平台，卻在開幕前爆出高層離職風波。原為「香港演藝博覽」執行總監的朱靜嫻在上月22日辭任，並由藝發局行政總監周蕙心繼續接手。據悉，有關部門不滿其工作表現，包括活動宣傳及國際藝團邀請方面。藝發局回覆《am730》查詢時表示，周蕙心將繼續領導演藝博覽的籌備和執行工作。局方又指，藝博會過去數月曾在多個平台宣傳，未來兩星期亦會進一步增加宣傳和公眾認知。
記者：朱慧恩
翻查香港演藝博覽的官方網站，本有朱靜嫻在內的團隊名單已消失。有消息透露，朱靜嫻是以「個人理由」辭職。但據悉，相關部門不滿朱在籌備項目上的表現，包括宣傳工作不足，邀請藝團方面亦未如理想。藝發局表示，朱靜嫻是上月22日晚上提出即時辭任藝發局香港演藝博覽執行總監一職。
藝發局又指，香港演藝博覽在過去數月曾在多個平台宣傳，有關香港演藝博覽活動廣告亦已陸續於不同地方上線，包括機場、不同地區及交通工具之宣傳廣告，同時鼓勵大學生及中學生以及社區團體參與。香港演藝博覽在未來兩星期亦會進一步增加宣傳和公眾認知。
部分節目銷情良好 上座率約七成
局方又指，博覽已有來自55個地區的藝術同行確定參與，並已有超過1,300個團體或人士購買博覧通行證。另外，博覧共有約30,000張門票供持有通行証人士及公眾購票參與，目前部份節目銷情良好。截至本月3日，各個項目賣出或預留給有通行證人士的門票超過2萬2千張，約為七成上座率。
業界：籌備首個博覽壓力大 應設立KPI
該業內人士向《am730》稱，不清楚朱離職的原因，但她指，始終香港首次辦這樣一個與表演藝術相關的大型博覽會，面對各種未知因素，難免感到壓力。她亦指，就演藝博覽的宣傳活動和邀請國際藝團方面，「有無定立一啲kpi呢？」她又認為，始終朱靜嫻是公務員出身，有時難免與市場脫節。她認為，局方在籌辦活動時，應該要設立明確的kpi，例如藝團邀請的數目等。
她續指，在其他一些表現藝術推廣做得較好的國家，若然要舉辦一個類似的大型活動，「甚至連燈柱都貼有相關的宣傳廣告，但香港暫時未做到。」不過，她認同政府辦演藝博覽的方向，直言政府能夠撥那麼多資源辦一件文化藝術盛事，「能夠那麼投入和支持，是不容易」。
行政長官李家超今日(7日)出席活動時表示，首屆香港演藝博覽將於下星期舉行，廣邀內地和海外的藝術家和藝團來港參與，通過開拓表演藝術節目的交易平台，推動產業化的發展，為香港和內地的藝術同業探索新的機遇。