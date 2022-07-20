濕疹童生活易受家長影響 港大減焦慮課程首移師網上

濕疹是港人常見疾病，但本港普遍以藥物治療，對兒童及其家長的相關心理和社交支援略為不足。連續數年推出濕疹管理親子健康課程的港大，今年將首辦網上教育課程，盼在疫情下協助家長和子女理解濕疹，並提升其生活質素。

本港濕疹發病率有持續上升趨勢，有研究指出濕疹兒童、青少年和年輕人，會因疾病影響社交生活和學習進度，同時對家長和兒童帶來種種困擾。港大自2017年起，每年都與非政府機構合辦「童心同行」濕疹管理親子健康課程研究，旨在檢討有關心理社交介入課程，對提升家長及其濕疹子女整體生活質素的成效，包括能否令他們正面面對濕疹。

負責研究的港大社會工作及社會行政學系副教授陳凱欣指出，本港普遍以藥物治療濕疹，對兒童和家長的社會心理需求略為不足。她發現，參與「童心同行」課程兒童的壓力焦慮程度雖未有顯著改變，但家長的則有明顯減低，整體生活質素和全人健康有所提升。陳凱欣解釋，學童身心易受環境轉變影響，又坦言家長過分保護子女，對身心發展非好事。

今年課程料招30家庭

港大社會工作及社會行政學系講師馮一雷稱，學童只要懂得正面面對病情，即使濕疹變差也可以很開心，又稱家長態度反而更影響子女。

疫情下「童心同行」課程也要變陣，今年課程將首次以網上形式舉行，讓有需要家庭毋須面授也可得到濕疹管理的心理及社交支援。今年課程預計招募30對6至12歲兒童及其家長，有意參與家庭可在下月初或之前報名，參加者更可獲全港首本濕疹孩子心理健康繪本《搞搞震的白蝴蝶》。