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2023-11-26 15:51:22

濫收水費難定罪 甯漢豪：已提交修例 最高罰款2.5萬

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甯漢豪已向立法會提交修例，冀提高濫收水費的罰則。(資料圖片)

甯漢豪已向立法會提交修例，冀提高濫收水費的罰則。(資料圖片)

發展局長甯漢豪今日(26日)在網誌表示，向立法會提交《2023年水務設施（修訂）條例草案》，提升打擊濫收水費的執法效能及阻嚇力。建議包括賦予水務監督要求有關人士提交相關資料的權力；將濫收水費個案的罰則提升至兩級制，首次被定罪的最高罰款為原來的1萬元，其後再被定罪的最高罰款為2.5萬元。
 

117宗舉報只有13宗成功定罪

發展局表示，自《水務設施規例》於2021年修訂，規定業主只可向租戶收回繳交給水務署的水費金額，截至今年10月底，水務署共接獲117宗懷疑濫收水費的舉報，其中十多宗仍在調查階段，另有13宗已成功定罪，罰款介乎1,000元至5,000元。餘下個案都因證據不足而未能提出檢控，因此建議就《水務設施條例》及《水務設施規例》作出多項修訂，涵蓋六大要點。

今次修訂賦予水務監督要求業主和代理人等，提交租約、水費的收據或付款紀錄的權力。任何人無合理辯解而不遵從要求，即屬違法，並建議處以罰款最高1萬元。條例草案又建議，將濫收水費個案的罰則提升至兩級制，首次被定罪的最高罰款為原來的1萬元，其後再被定罪的最高罰款為2.5萬元。發展局又建議新增條文，令被裁定濫收水費人士須向付款人退還多收的金額。

「分間單位安裝獨立水錶計劃」半年123宗獲批

發展局又指，截至今年10月底，水務署共收到194宗「分間單位安裝獨立水錶計劃」的申請，其中123宗獲批，共安裝了315個獨立水錶。水務署現已進一步簡化申請程序，同時引入近距離無線抄讀水錶，該裝置可讓抄錶員在單位外使用儀器直接讀取水錶讀數，數據會自動傳入系統，解決個別「劏房」難以利用人手抄讀的問題。

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