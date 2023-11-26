濫收水費難定罪 甯漢豪：已提交修例 最高罰款2.5萬

發展局長甯漢豪今日(26日)在網誌表示，向立法會提交《2023年水務設施（修訂）條例草案》，提升打擊濫收水費的執法效能及阻嚇力。建議包括賦予水務監督要求有關人士提交相關資料的權力；將濫收水費個案的罰則提升至兩級制，首次被定罪的最高罰款為原來的1萬元，其後再被定罪的最高罰款為2.5萬元。

117宗舉報只有13宗成功定罪

發展局表示，自《水務設施規例》於2021年修訂，規定業主只可向租戶收回繳交給水務署的水費金額，截至今年10月底，水務署共接獲117宗懷疑濫收水費的舉報，其中十多宗仍在調查階段，另有13宗已成功定罪，罰款介乎1,000元至5,000元。餘下個案都因證據不足而未能提出檢控，因此建議就《水務設施條例》及《水務設施規例》作出多項修訂，涵蓋六大要點。

今次修訂賦予水務監督要求業主和代理人等，提交租約、水費的收據或付款紀錄的權力。任何人無合理辯解而不遵從要求，即屬違法，並建議處以罰款最高1萬元。條例草案又建議，將濫收水費個案的罰則提升至兩級制，首次被定罪的最高罰款為原來的1萬元，其後再被定罪的最高罰款為2.5萬元。發展局又建議新增條文，令被裁定濫收水費人士須向付款人退還多收的金額。