濫用公屋｜鴨脷洲邨居民被揭擁荃灣物業 虛假陳述判緩刑一年回收單位

一名公屋居民因虛假陳述沒有擁有香港住宅物業，被判監禁兩個月、緩刑12個月。房屋署發言人今日（16日）表示已向有關租戶發出遷出通知書以收回該公屋單位，提醒所有公屋居民必須如實申報入息及資產。



該名居住於鴨脷洲邨的公屋居民，在2022年填寫入息及資產申報表時，申報並無擁有香港住宅物業，其後調查揭發，該居民案發時全權擁有一個位於荃灣的住宅物業。該居民因明知而作出虛假陳述，違反了《房屋條例》第26（1）（a）條而被檢控，並於周二(14日)在東區裁判法院被裁定罪名成立。裁判官考慮到案情的嚴重性後判被告監禁兩個月，緩刑12個月。

房屋署發言人嚴正提醒所有公屋住戶，作為釐定租金以及審核續住公屋資格的基礎，住戶必須準確填寫入息及資產申報表。在向香港房屋委員會提供申報表指明的詳情時，住戶應先仔細閱讀入息及資產申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算其收入及資產填寫相關資料。否則，住戶可能因明知而作出虛假陳述，而觸犯《房屋條例》第26（1）（a）條，一經定罪，可判最高罰款5萬元及監禁6個月；住戶也可能因忽略提供申報表指明的詳情，而觸犯第27（a）條，如罪名成立，可判最高罰款2.5萬元及監禁3個月。房屋署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。