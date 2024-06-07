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2024-06-07 12:34:46

濫用公屋｜2.8萬租戶未交資產申報表　羅淑佩：已跌入「雷達」再不覆可收單位

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房屋署署長羅淑佩透露曾收到舉報，在內地部門的協助下，查證有公屋戶在內地擁有多個物業，超出資產限額，最終收回其公屋單位。(資料圖片)

房屋署為打擊濫用公屋，要求居民提交資產申報。房屋署署長羅淑佩今天(7日)表示，第二輪公屋入息及資產申報上月底結束，在大約25萬住滿10年須要申報的富戶中，截至前日(5日)，已收到22.2萬份表格，佔總數大約88%，房屋署下星期會向仍未交表的2.8萬住戶發信，要求其在限期內交回申請，並需附上遲交的書面解釋，清楚表明若仍未收到申報，將假定無意繼續居住，會根據房屋條例終止租約及收回單位。

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須書面解釋遲交表格原因

羅淑佩於電台節目表示，好多「deadline fighter」遲交申報表，警告他們開始跌入當局「雷達」，會認真審視是否有問題，惟若住戶有合理理由遲交表格，例如有家庭成員外遊或工作未返港，或因住院未能交表，當局會酌情處理。但若屢勸仍未交表，當局會上門提醒，包括留意相關單位是否無人出入，並認真檢視當中有何問題，偵查有無可疑地方，例如會否已經出境而未有回港。

羅淑佩強調，公屋並非住戶的資產，而是珍貴的社會公共資源，興建一間新公屋單位需90至100萬元，收回濫用單位後就可出租給更有需要的輪候人士。而在收回表格之後，當局亦會與土地註冊處配對資料，確認有無住戶擁有物業，並會抽查資產入息申報當中有無虛假，強調若虛報將被收回公屋，及會有刑事後果。

全長者戶本年10月須申報居住情況

至於涉及全長者的公屋住戶，將於今年及明年10月申報是否仍住在公屋，因部分長者已回鄉安老，有關情況需要處理，但資產申報方面，她不希望長者貢獻一生後因退休要經濟支持，最後要離開公屋，所以要小心處理。

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