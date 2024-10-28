【10月28日更新】經濟不景及北上消費打擊，陷結業潮的連鎖餐廳都要「諗計仔」殺出血路，連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店宣布將於本月28日至30日推出號稱「全港首間粥店放題」，10元就可以於45分鐘內任食瑤柱白粥、四款油器(油炸鬼、牛脷酥、鹹煎餅、煎堆)，亦可任飲豆漿。
海皇粥店10蚊任食 壽司店「抽水」推壽司飯放題：仲可以任食wasabi
《am730》記者今日(28日)早上8時到場排隊，輪候近一個小時才能進入店內。現場所見，顧客以中年人及長者為主，其中油器較受歡迎，甚至出現「搶食」情況，但店員亦快手「補貨」。
海皇粥店早前於社交平台發文表示，活動只限灣仔莊士敦道151-155號東方大廈地下B舖分店，本月28日至30日早上9時至中午12時正舉行，最後入場時間為上午11時半，當到12時正惟用餐時間未滿45分鐘仍需離座，名額先到先得，每浪費100克食物需罰款50元。
優惠引起網民熱議，惟大部份均表示只有一間不夠，「嘩得一間分店做咁大把」、「只得1間做唔夠誠意」、「山長永遠去食，車資也不少，不如每間做一段時間放題，益吓不同地區食客至有誠意」。
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分店涉欠租3個月被業主入稟
在9月曾有報道表示，該分店近期涉欠租3個月，業主於8月30日曾入稟高等法院指海皇粥店違反租約，4月至7月欠交租金及管理費等索償81.3萬元，並要求交吉舖位。