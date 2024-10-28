【10月28日更新】經濟不景及北上消費打擊，陷結業潮的連鎖餐廳都要「諗計仔」殺出血路，連鎖粥店「海皇粥店」的灣仔分店宣布將於本月28日至30日推出號稱「全港首間粥店放題」，10元就可以於45分鐘內任食瑤柱白粥、四款油器(油炸鬼、牛脷酥、鹹煎餅、煎堆)，亦可任飲豆漿。

海皇粥店10蚊任食 壽司店「抽水」推壽司飯放題：仲可以任食wasabi

《am730》記者今日(28日)早上8時到場排隊，輪候近一個小時才能進入店內。現場所見，顧客以中年人及長者為主，其中油器較受歡迎，甚至出現「搶食」情況，但店員亦快手「補貨」。