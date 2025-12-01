災後需求急增紅十字會設全天候心理支援熱線 專家倡親友多陪伴聆聽

大埔宏福苑無情火令住戶家園盡毀、財物盡失，部分更要面對家人離世的悲痛；不少市民亦感同身受，同感哀痛。香港紅十字會表示，截至前日已為超過1,000人次提供心理支援服務，並將加強心理支援熱線服務。另外，有專家指，面對災民親友，若自己非心理輔導的專業人士，可多陪伴和聆聽，協助抒發情緒，同時照顧飲食，但不太適宜發表太多意見。
慈山寺昨舉行「地藏菩薩拔度消災法會」，為逝者、傷者及救護人員誦經祈福；並於昨日至本月6日，每日早上10時至下午4時半於寺內觀音聖像前設立超薦及消災牌位，為受災市民與家屬祈福。寺方同時將於期間增加預約名額，公眾亦可預約參與。慈山寺佛法心靈輔導中心將於寺內設立輔導服務站，由專業社工與義工為有需要市民提供情緒支援與心靈關懷，協助受火災影響的居民度過難關。
香港紅十字會在大火發生後提供心理支援服務，至前日已為逾1,000人次提供心理支援服務，包括熱線輔導、臨時庇護中心現場支援，以及在家屬認領遺體時的哀傷支援。
香港紅十字會加強心理支援熱線服務
因應社區需求持續上升，香港紅十字會宣布昨起至下月24日，提供每周7天、每日24小時的心理支援熱線，為災民和有需要市民提供服務；期內，同步開設「香港紅十字會心理支援熱線——消防處專屬熱線」，支持救援團隊。
香港紅十字會指，心理支援熱線由逾200名曾受專業培訓的心理學家、心理急救義工及香港心理學會臨床心理學組的夥伴輪值接聽，全民心理支援熱線：5164 5040；消防處專屬熱線：5164 5040(24/7運作至明年1月24日)。
另外，香港精神健康促進會主席陳仲謀出席電台節目表示，根據研究顯示，災民劫後餘生，有約8%男性及12%女性可能患上創傷後壓力症(PTSD)，常見症狀包括焦慮、緊張及睡眠質素下降；嚴重者或會在靜下來，腦海會再出現火警當日的情景。
他稱，哀悼期分為否認、憤慨、抑鬱等階段，親友須多些陪伴和聆聽，有需要求時應尋求專業人士協助；又指災民普遍需時半年才能接受事故對他們造成的影響，政府宜統籌心理健康資源，提供長遠支援。