災後需求急增紅十字會設全天候心理支援熱線 專家倡親友多陪伴聆聽

大埔宏福苑無情火令住戶家園盡毀、財物盡失，部分更要面對家人離世的悲痛；不少市民亦感同身受，同感哀痛。香港紅十字會表示，截至前日已為超過1,000人次提供心理支援服務，並將加強心理支援熱線服務。另外，有專家指，面對災民親友，若自己非心理輔導的專業人士，可多陪伴和聆聽，協助抒發情緒，同時照顧飲食，但不太適宜發表太多意見。

慈山寺昨舉行「地藏菩薩拔度消災法會」，為逝者、傷者及救護人員誦經祈福；並於昨日至本月6日，每日早上10時至下午4時半於寺內觀音聖像前設立超薦及消災牌位，為受災市民與家屬祈福。寺方同時將於期間增加預約名額，公眾亦可預約參與。慈山寺佛法心靈輔導中心將於寺內設立輔導服務站，由專業社工與義工為有需要市民提供情緒支援與心靈關懷，協助受火災影響的居民度過難關。