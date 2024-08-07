炎夏暢泳消暑難察水分流失　急症科醫生籲量力而為：有徵狀才上岸太遲

本港天氣持續酷熱，不少市民都會暢泳消暑，但本月首星期已經發生4宗泳客遇溺意外，造成3人死亡。急症科專科醫生黃樂孺指出，泳客在水中不易察覺水分和電解質流失，兩者分別會引致中暑、熱衰竭和肌肉乏力、抽筋，又指當身體有徵狀才返回岸上便已經太遲，建議市民要量力而為，以及定時補充水分、電解質。
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黃樂孺：電解質流失致肌肉乏力抽筋
黃樂孺接受《am730》查詢指，夏日在水中的氣溫雖然不及岸上炎熱，但做運動的過程都會流汗和產生熱能，新陳代謝加快亦會消耗更多能量，同時不易察覺水分流失，建議市民游水時要注意補充水分和電解質，以免因流失太多水分引致中暑、熱衰竭，又指電解質流失會影響肌肉乏力和抽筋。他直言，在陸上感到不適可以坐在地上休息，或是暈倒在地上，但在水上暈倒或抽筋就有機會下沉。
被問到身體出現哪些警號便應返回岸上，黃樂孺強調市民應量力而為，「有徵狀先返上岸已經太遲」，指每個人體能不一，建議即使沒有不適也應每隔一段短時間上岸休息一下、補充防曬等，「少少水隔唔到太多紫外光，冇做好防曬就容易曬傷。」他建議，市民可以飲用一些帶有少許糖分的運動飲品，一併補充水分和電解質中的鈉和鉀，又稱這同樣適用於遠足和戶外工作人士。
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年長人士要注意正服用藥物
另外，針對年長人士特別是長期病患者，黃樂孺呼籲他們要留意平時正服用的藥物會如何影響身體適應外邊自然反應，舉例稱運動期間心跳會加快和流汗，但一些血壓藥或會抑制心跳加快速度，「心臟做運動時唔會泵多啲血」，便會使全身不夠氧氣。
李福基：游泳應穿涼爽衣服
家庭醫生李福基亦向《am730》指出，游泳前如果沒有補充足夠水分，即使浸在水中也有機會脫水，建議在陽光猛烈的日子要先飲多些水，「唔好覺得口渴先飲」，避免因脫水導致暈倒，直言在水中暈倒而未獲救生員及時察覺，就有機會很快「濁親」和失去知覺。他又提醒，烈日當空的紫外線很強，泳客有機會灼傷和曬傷，建議泳客要有足夠、防曬系數15或以上的防曬並要定時補充，以及穿著較鬆身的衣服，「喺水入面始終都係熱，要保持涼爽。」