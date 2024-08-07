炎夏暢泳消暑難察水分流失　急症科醫生籲量力而為：有徵狀才上岸太遲

本港天氣持續酷熱，不少市民都會暢泳消暑，但本月首星期已經發生4宗泳客遇溺意外，造成3人死亡。急症科專科醫生黃樂孺指出，泳客在水中不易察覺水分和電解質流失，兩者分別會引致中暑、熱衰竭和肌肉乏力、抽筋，又指當身體有徵狀才返回岸上便已經太遲，建議市民要量力而為，以及定時補充水分、電解質。

黃樂孺：電解質流失致肌肉乏力抽筋

黃樂孺接受《am730》查詢指，夏日在水中的氣溫雖然不及岸上炎熱，但做運動的過程都會流汗和產生熱能，新陳代謝加快亦會消耗更多能量，同時不易察覺水分流失，建議市民游水時要注意補充水分和電解質，以免因流失太多水分引致中暑、熱衰竭，又指電解質流失會影響肌肉乏力和抽筋。他直言，在陸上感到不適可以坐在地上休息，或是暈倒在地上，但在水上暈倒或抽筋就有機會下沉。

被問到身體出現哪些警號便應返回岸上，黃樂孺強調市民應量力而為，「有徵狀先返上岸已經太遲」，指每個人體能不一，建議即使沒有不適也應每隔一段短時間上岸休息一下、補充防曬等，「少少水隔唔到太多紫外光，冇做好防曬就容易曬傷。」他建議，市民可以飲用一些帶有少許糖分的運動飲品，一併補充水分和電解質中的鈉和鉀，又稱這同樣適用於遠足和戶外工作人士。