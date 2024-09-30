為助學生圓夢 課餘修讀DSE課程 邱淑莊獲頒十大最「美」教師獎

教師傳道授業外，也是學生的榜樣。香港紅十字會甘迺迪中心副校長邱淑莊在校內教育身體弱能學生，亦一直與學生共同成長。她憶述，十多年前，因一名學生想選修香港中學文憑試音樂科，為協助對方在公開試中爭取好成績，當時沒有這方面課程經驗的她，選擇「變回學生」，在放假修讀相關的中學文憑試音樂科課程。該名學生最終亦圓夢在大學升讀音樂系。邱淑莊默默付出的無私奉獻，昨獲頒第三屆十大最「美」教師。

邱淑莊在校內教育身體弱能學生28年，她昨分享指，逾10年前有學生因熱愛音樂，希望選修香港中學文憑試音樂科課程，以便日後可在音樂方面發展。為協助學生在公開試中爭取好成績、一圓夢想，當時未曾任教過相關課程的邱淑莊，惟有利用課餘時間報讀DSE音樂科課程，逢周六下午犧牲與兒女親子時光，外出進修超過2年。她表示，經4年的教學，該名學生最終成功升讀大學音樂系，放榜那刻的開心情景至今仍歷歷在目。