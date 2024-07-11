為配合東涌綫延綫工程　個別日子或須延長非行車時間

東涌綫延綫項目經理梁寶寶表示，改道是延綫最具挑戰的工程，大部分工序需要在營運中的東涌綫上進行(港台圖片)

東涌綫延綫工程去年動工，在現有欣澳站及東涌站之間加建東涌東站，另外，在逸東邨以西興建東涌西站，新建的路軌長2.5公里，預計2029年完工。

由於東涌東站位於東涌綫路軌以北，需要將原有鐵路正綫改道向北延伸。東涌綫延綫項目經理梁寶寶表示，改道是延綫最具挑戰的工程，大部分工序需要在營運中的東涌綫上進行，團隊需要把握凌晨收車後的「黃金兩小時」進行大部分改道的前期工序，包括改建及延長隔音屏、安裝新鐵路路段的架空電纜桅杆及門架，以及更換新道岔上使用的軌枕等。

收車後「黃金兩小時」未必能完成工序

不過梁寶寶指，個別大型及複雜的工序，「黃金兩小時」內未必能完成，將無可避免或需要延長非行車時間，預計最差情況要延長4次，港鐵會審慎規劃，如出現有關情況，會盡早通知市民，減少對乘客的影響。



至於東涌西站將會是未來東涌綫的新終點站，車站建於地底，兩個地面出入口，毗鄰逸東邨以及滿東邨。工程採用隧道鑽挖機，穿越地下石層，減少地面開挖面積，亦更有效減低塵埃及噪音的影響。

2029年全面啟用

東涌綫延綫通車2029年全面啟用後，除了現有居民外，亦可服務東涌東和東涌西新市鎮擴展後的人口，合共約30萬人受惠。