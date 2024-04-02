為SEN中學生提供實習機會 研究︰達一般中學畢業生僱員能力

學生踏入職場須面對全新環境，或未能適應，對有特殊教育需要(SEN)學生的挑戰就更大。有學校、社企及青年機構合作，為SEN學生提供實習機會，盼學生熟習職場要求，培養出良好工作態度。參與計劃的社企主管稱，只要用心教導，SEN實習生能達工作要求，甚至比一般員工更勤力。 主要取錄SEN學生的炮台山循道衛理中學(下稱炮循)，為讓學生畢業順利入職場，設職業技能科課程、資歷架構課程，並推出「職場新力軍」實習計劃，為中六學生提供職前能訓練及職業導向工作坊；與商界、社企及機構等合作提供7周實習工作，培養學生良好工作態度及提升對就業的適應能力。

生生社企餐廳參與計劃7年，餐廳經理黃志豪分享指，培訓SEN實習生，需因應對方需要再用不同技巧，如當工作遇到問題時，先詢問他們應如何處理，並須按其性格、強弱項等安排工作，如表達能力較弱的學生可負責上茶水和收拾碗碟等。 此外，亦要照顧部分實習生情緒變化。黃志豪憶述，曾有一名實習生疑因承受不到多重壓力，情緒失控，黃建議他深呼吸冷靜情緒，並與對方「一齊做」，經多次一同控制，實習生發作頻率漸減。他指，只要願花時間教導，並給清晰指令，SEN實習生也能達工作要求，甚至比一般員工更勤力。