無業男查電話揭妻子偷情　夥銀行經理禁錮勒索已婚男醫生　兩人認罪囚32月

一名女子與已婚男醫生在網上認識不足一個月後發生性行為，其丈夫得悉事件後夥同一群友人埋伏男醫生，並勒索他超過200萬元賠償。涉案丈夫和其中一名友人今日(14日)在區域法院承認非法禁錮和勒索，法官形容案情嚴重、有一定計劃，加上威脅男醫生公開偷情醜聞及暗示與三合會有聯繫，判處兩人入獄32個月。 同案另有3被告待處理 案發時無業的51歲首被告倪少軒和任職銀行經理的38歲次被告文家豪，被控前年9月3日在九龍塘某停車場，連同其他人將已婚男醫生X非法禁錮，以及同月7日連同另一名身份不詳人士，以恫嚇方式不當地要求X交出229萬元。同案另有3名被告，他們的案件仍待處理。

停車場強行登上X私家車 案情指，註冊醫生X在2021年8月透過網上約會應用程式認識首被告的妻子，並曾於同年8月17日和9月3日到酒店性交。9月3日晚上7時許，X於九龍塘某停車場登上座駕時，兩名被告和另一名男子亦一同強行登車。其間，首被告聲稱得悉妻子和X有染、說出X的住址和工作地點等資料，問X要如何解決，又威嚇「呢件事已經去到大佬度，佢都好嬲，我揸唔到主意」。 首被告之後指示X駕駛私家車至停車場4樓等候「大佬」，次被告期間向X稱「你都唔想跑唔到馬拉松㗎」、「冇咗隻手做唔到手術㗎」、「你老婆啱啱係咪去完海之戀買嘢啊？」等說話。4名男子隨後抵達停車場4樓，其中一人被首被告稱為「大佬」，對方再要求X交代，X提出賠償30萬元予首被告，惟次被告指「江湖規矩298」。X認為有關說法是要求298萬元，因而拒絕，其後因擔心個人安危與對方還價至229萬元。他被迫用次被告提供的紙筆，寫下列明分期付款支付款項的道歉信，並向次被告正錄影過程的電話讀出道歉信內容。

被告揚言公開X偷情照片 X即日晚上駕車到附近一座大廈，提款1.8萬元現金並交予首被告。X兩日後、即9月5日透過訊息通知兩名被告，指打算經律師樓支付第二期款項，要求首被告提供付款收據和結婚證書副本等文件。兩人翌日早上趁X駕車上班時，再次登上其座駕，質問他為何要聘用律師、威脅他當日下午要付款。同日下午，首被告向X傳送一幅其妻子和X的合照，並附有X的姓名、診所資料、「專搞人老婆」和「睇症睇到上酒店」等字句，揚言因X不守信用故將會公開照片。 最終X在9月7日報警求助，警方同日拘捕兩人，首被告在警誡下稱沒有要求X付款，又指9月3日在其妻和X離開酒店後，曾經登上X的私家車質問他。次被告則表示，首被告在查看妻子電話後得悉事件，希望X道歉和賠償。