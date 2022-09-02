無電話可用紙本代替 「疫苗通」將涵小童

現時涵蓋12歲或以上市民的「疫苗通行證」，政府擬下調適用年齡至5歲，並會提供約兩個月過渡期，供家長帶子女接種新冠疫苗，詳情下周公布。衛生防護中心傳染病處主任張竹君解釋，近期醫管局兒童入院數字上升，加上不時有兒童重症個案，政府盼藉此鼓勵打針。

小童如沒有智能電話、未能透過「安心出行」展示接種紀錄二維碼，當局建議他們以紙本接種紀錄代替。荃灣商會學校校長周劍豪相信，政府落實有關措施時，會有周全和可執行的方案。

目前「疫苗通行證」容許完成接種兩針的市民，在其後半年仍可視作完成接種，有消息指政府擬把寬限期縮短至5個月。負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局長楊何蓓茵解釋，最初是考慮復必泰疫苗或在小童身上誘發心肌炎，故把寬限期訂為6個月，認為縮短至5個月無問題，也是政府考慮方案之一。在擴大「疫苗通行證」適用範圍的同時，消息指政府暫無意貿然收緊社交距離措施，否則社會要再次付出很大代價。

15間私家診所接種站啟用

另外，首批15間私家診所新冠疫苗接種站昨投入服務，接種科興及復必泰。楊何蓓茵昨稱，至今已有約7,300人預約，期望接種站能取代部分設於體育館的社區疫苗接種中心，以騰出場地供社會福利署接收院舍長者隔離。