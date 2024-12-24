煙火無人機賀聖誕連假 港鐵平安夜通宵行駛 出入境口岸無延長服務

今日是平安夜，不少市民準備與親友歡度聖誕節。今日起一連3日在西九海濱上演的「冬日維港水上煙火」，預料吸引大批市民和旅客到場欣賞。警方屆時將分階段封路，其中蘭桂坊附近的路段今日下午2時起率先封閉；而尖沙咀將在今日晚上6時起實施首階段封路。至於港鐵多條路線在平安夜將通宵行駛，但各個出入境口岸的服務時間將維持不變。 聖誕節至除夕期間，本港將有一連串慶祝活動。西九文化區海濱長廊將一連3日(24日至26日)上演「冬日維港水上煙火」，匯演將於晚上8時舉行，每場演出約10分鐘。大熊貓熱潮亦未減，周六(28日)晚上8時15分，西九文化區亦將上演《PANDA GO！香港遊》煙火無人機匯演，當晚將有1,000架無人機交織出多款生動活潑的熊貓，並展示具香港特色的圖案。除夕當晚，維港更有歷時12分鐘、以「幸福樂章」為主題的大型煙花音樂匯演。

蘭桂坊一帶今午起封路 聖誕節期間，警方預計蘭桂坊一帶、尖沙咀和西九文化區，將有大量市民聚集慶祝。九龍區方面，西九龍總區交通部執行及管制組署理警司何雋軒表示，屆時警方將在尖沙咀一帶實施三階段封路。首階段在今夜6時起實施，範圍包括尖沙咀的中心、尖東一帶和西九文化區；封閉的道路包括廣東道、彌敦道、漆咸道南、梳士巴利道和部分柯士甸道等。 第二階段封路將於晚上6時半起實施，範圍包括天星碼頭巴士總站，相關路段的商場和停車場出入口將會關閉。為了讓市民有序離開，第三階段封路將於晚上11時45分進行，範圍包括中港城對出的廣東道南北行線等。晚上8時起，西九龍高鐵站J出口對出，會設立臨時過境巴士站，旅客可乘坐巴士前往皇崗口岸。 往內地口岸無延時服務 港島區方面，港島總區交通部執行及管制組總督察劉俊豪表示，屆時蘭桂坊一帶會分兩階封路。今日下午2時至聖誕日清晨5時，將會封閉介乎雲咸街和德己立街的威靈頓街等。第二階段則會視乎人潮封閉部分道路，包括介乎德己立街與閣麟街的士丹利街等。警方又提醒，今晚前往內地的口岸沒有延長服務時間，只有皇崗及港珠澳口岸維持24小時運作。

長假期料1800旅行團出發 團費下調半成至一成 有人留港歡度佳節，亦有人選擇外遊。旅遊業議會估計，今個聖誕及元旦檔期會有約1,800個外遊旅行團出發，與去年相若。由於航空公司運力提升令航班增多，外遊團費較去年下調5%至10%。香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，聖誕假期連同周末、請假3日可以連放9日假等，令選擇外遊的市民較以往多。他又指，隨著航空公司恢復運力，機票價格下降，旅行團團費亦可能調整，惟或會受到當地的成本收費影響，團費未必有很大減幅。 入境團方面，入境團旅遊接待協會指，今年聖誕新年檔期生意較去年暢旺，東南亞旅客較早開始訂位；內地恢復一簽多行亦令旅客大增，大部分酒店房已訂滿。

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