煥然懿居第三座逾千申請人出席面見 市建局︰具地理優勢首置盤仍吸引

香港有不同置業階梯，可按負擔能力選擇居屋、港人首置盤及私樓。當中市建局首置盤「煥然懿居第三座」，提供260個單位予合資格人士申請，收到3,669份有效申請。市建局行政總監韋志成稱，扣除不合資格的個案後，逾1千名申請者應邀出席面見，與2019及2020年推出「煥然懿居」第一及二座時相若。他指，具地理優勢的項目對首置買家仍有一定吸引力。
位於紅磡鶴園街「煥然懿居第三座」，實用面積由約303至600方呎。項目於去年9月底以市價七八折(即折扣率為22%)定價，市建局指，隨著過去多月樓市下滑，在單位售價不變下，實際折扣率將調整至約八七折(即折扣率約13%)，意味業主將來補價的金額，會由市價的22%減至約13%。
市建局將「煥然懿居第三座」的單位面積和售價，與過去一年九龍區私人市場的新樓成交個案比較，舉例以「煥然」面積在500方呎以上的兩房單位，平均售約730萬元；參考同區另一個新盤近一年的成交價，實用面積約400方呎的兩房單位平均售900萬元。韋志成指，相信這個首置項目，不論在單位面積和定價方面，均比同區的私樓有優勢及競爭力。
市建局已完成資格審核工作，並排出優先次序，分批邀請合資格的申請者揀樓。首批申請者將於下周一(18日)起到位於長沙灣的售樓處選購心儀單位。韋志成稱，預算案宣布全面「撤辣」，樓市氣氛好轉；相信這有助推動部分抱觀望態度的「首置」申請者，把握「上車」的機會。