煥然懿居第三座逾千申請人出席面見 市建局︰具地理優勢首置盤仍吸引

香港有不同置業階梯，可按負擔能力選擇居屋、港人首置盤及私樓。當中市建局首置盤「煥然懿居第三座」，提供260個單位予合資格人士申請，收到3,669份有效申請。市建局行政總監韋志成稱，扣除不合資格的個案後，逾1千名申請者應邀出席面見，與2019及2020年推出「煥然懿居」第一及二座時相若。他指，具地理優勢的項目對首置買家仍有一定吸引力。

位於紅磡鶴園街「煥然懿居第三座」，實用面積由約303至600方呎。項目於去年9月底以市價七八折(即折扣率為22%)定價，市建局指，隨著過去多月樓市下滑，在單位售價不變下，實際折扣率將調整至約八七折(即折扣率約13%)，意味業主將來補價的金額，會由市價的22%減至約13%。