照護食 區區有啖好食2025啟動 展商推軟餐粽 助長者同賀端陽

端午節將至，令人垂涎三尺的粽子是不可少得的應節食物，但傳統粽子口感黏糊，有吞嚥困難的長者常望而卻步。今年「照護食。區區有啖好食2025」有軟餐公司看準相關長者品嘗節慶食品需要，推出五香鹹蛋肉粽軟餐；該公司經理表示，近年軟餐市場競爭變大，而不同機構加入，亦令軟餐有更多的宣傳。另有食品料理機品牌指，除了預製軟餐外，可製作軟餐的廚具成照顧者恩物。

香港社會服務聯會昨日舉行「照護食。區區有啖好食2025啟動禮」，聯同參展夥伴向公眾介紹各式緩解吞嚥困難的飲食方案；其中軟餐公司「幸福元氣」在場展示了旗下節慶軟餐「秘製五香鹹蛋肉糉」。軟餐糉採用白米而非糯米，令粽子柔軟且不黏糊，內裹配料和亦會被製成細碎及濕軟狀，讓吞嚥困難長者都可以品嘗粽子。

幸福元氣董事經理張玉珍表示，公司自2019年起推出一系列預製軟餐，有感軟餐市場發展迅速、市場競爭亦變大，坦言「近年做得辛苦咗」；但認同競爭驅使軟餐公司積極研發更多軟餐，如考慮吞嚥困難長者飲用飲品易「濁親」，公司正研發一種增稠粉，添加後可以飲用所有飲品。她相信，未來軟餐產品類型會愈來愈多，而快餐集團加入市場亦大大幫助推廣，有助更多人了解軟餐。

自製軟餐

另一個參展商「香港美善品」展出一款有24種功能的料理機。團隊經理周良玉表示，照顧者可把餐桌上的菜餚放入料理機轉化成不同硬度的軟餐，「(長者)可以食返同家人一樣嘅嘢」。

被問到軟餐市場發展，周良玉相信，坊間就軟餐的配套日趨完善，照顧者除了會有預製軟餐可以選擇外，自行製作軟餐亦成發展趨勢。