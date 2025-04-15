照顧智力障礙家庭成員壓力爆煲　12%照顧者自評壓力達最高10分

照顧者壓力一直是社會關注的議題，特別對於有智力障礙成員的家庭，身心負荷難以言喻。家福會「照顧智力障礙家庭成員的壓力追蹤調查」發現12%照顧者，自評壓力程度達最高10分，70%照顧者達6分或以上。
是次調查透過家福會6間綜合家庭服務中心，分兩階段收集問卷，第一階段於2023年7月進行，訪問了92名照顧者及藉此了解其照顧的97名智力障礙人士；第二階段於2024年8月進行，成功跟進訪問了此前照顧者中的67人，並藉此了解其照顧的71名智力障礙人士。過半數受訪照顧者(53%)年屆61歲或以上。照顧者自評壓力程度以10分為最高，有12%人表示達10分；多達70%人達6分或以上。接近90%照顧者反映出現不同程度的身心不適反應，包括睡眠問題(72%)、感到抑鬱、恐懼及焦慮以致影響日常生活(47%)，以及健康問題 (44%)等。
近70%照顧者指有病在身
「帶病護弱」的情況普遍，近70%照顧者指有病在身，當中逾半指自己患有長期病(54%)，其次為有情緒病(33%)及長期痛症(30%)。追蹤調查發現，有近40%受訪照顧者認為1年後，其壓力程度轉差，主因包括缺乏他人分擔照顧責任 (52%)、長期重複性的照顧工作(48%)，以及照顧者缺乏休息時間(48%)等。53%照顧者是智力障礙人士的唯一照顧者，最多的唯一照顧者反映壓力源自缺乏人分擔照顧智力障礙人士，較非唯一照顧者高出4倍。
患有高血壓及有手肩痛症的楊女士，獨力照顧20多歲須吃碎餐的智力障礙兒子及家中高齡父親，以及需不時到院舍探望丈夫。她表示作為全天候照顧者，心理壓力沉重，時刻提醒自己不能病倒，晚上淺眠。她目前最希望兒子能早日獲派宿位入住，幫忙減輕照顧壓力。另一服務使用者、年約六旬的蘇先生本身有腳痛，多年來照顧患多種疾病、脊髓損傷的智力障礙兒子。兒子輪候逾20年終獲派宿位，照顧壓力得以減低，但現時仍需舟車勞頓帶兒子覆診。
另外，調查收集到的智力障礙人士資料，逾70%是成年智力障礙人士。追蹤調查發現，約30%智力障礙人士的健康情況在1年後轉差，照顧者認為他們行動及反應轉差、進食情況轉差等。正輪候服務的智力障礙人士中，約90%正輪候住宿服務。當中以嚴重智力障礙人士宿舍的平均輪候年期最長，長達11年；其次為中度智力障礙人士宿舍，平均輪候時間為8.15年。有受訪者表示，其智力障礙家庭成員輪候住宿年期長達20年以上，多因宿舍地點偏遠、照顧者難以探訪等原因而無法成功配對宿舍。
家福會建議政府掌握智力障礙人士居住地區的數據，在長遠規劃服務設施時，優先在居住地區設置相關設施，方便智力障礙人士更順利使用服務。為免照顧者壓力升至臨界點，倡議在現行的康復服務中央轉介系統評估時，如發現相關人士為唯一照顧者，並有多項危機因素，如有嚴重疾病或高齡導致其照顧能力下降等，應安排緊急服務配對或優先編配服務。
家福會除了會持續於轄下6間綜合家庭服務中心，服務智力障礙人士家庭，亦將在2區試行建立義工隊，招募社區人士為義工，一方面加強社區人士對智力障礙人士家庭的認識，另一方面以上門探訪形式紓緩照顧者壓力，長遠期望能配對義工及照顧者作為緊急支援。