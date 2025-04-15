照顧智力障礙家庭成員壓力爆煲　12%照顧者自評壓力達最高10分

照顧者壓力一直是社會關注的議題，特別對於有智力障礙成員的家庭，身心負荷難以言喻。家福會「照顧智力障礙家庭成員的壓力追蹤調查」發現12%照顧者，自評壓力程度達最高10分，70%照顧者達6分或以上。

是次調查透過家福會6間綜合家庭服務中心，分兩階段收集問卷，第一階段於2023年7月進行，訪問了92名照顧者及藉此了解其照顧的97名智力障礙人士；第二階段於2024年8月進行，成功跟進訪問了此前照顧者中的67人，並藉此了解其照顧的71名智力障礙人士。過半數受訪照顧者(53%)年屆61歲或以上。照顧者自評壓力程度以10分為最高，有12%人表示達10分；多達70%人達6分或以上。接近90%照顧者反映出現不同程度的身心不適反應，包括睡眠問題(72%)、感到抑鬱、恐懼及焦慮以致影響日常生活(47%)，以及健康問題 (44%)等。

近70%照顧者指有病在身

「帶病護弱」的情況普遍，近70%照顧者指有病在身，當中逾半指自己患有長期病(54%)，其次為有情緒病(33%)及長期痛症(30%)。追蹤調查發現，有近40%受訪照顧者認為1年後，其壓力程度轉差，主因包括缺乏他人分擔照顧責任 (52%)、長期重複性的照顧工作(48%)，以及照顧者缺乏休息時間(48%)等。53%照顧者是智力障礙人士的唯一照顧者，最多的唯一照顧者反映壓力源自缺乏人分擔照顧智力障礙人士，較非唯一照顧者高出4倍。