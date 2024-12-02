熊貓︱全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》　2500隻熊貓周六起巡遊各區

《PANDA GO！香港遊》今日揭開序幕，在香港國際機場舉行歡迎儀式，由影視巨星古天樂及佘詩曼化身「熊貓領隊」，陪同熊貓雕塑登陸香港。創意品牌AllRightsReserved繼今年夏天圓滿完成「100%多啦A夢&FRIENDS」展覽盛事後，今次再為香港帶來《PANDA GO!香港遊》展覽。當大家參觀展覽時，在云云大熊貓中，會發現有6隻特別有親切感，因為是主辦單位特別為香港額外設計的角色造型，參考了香港6隻大熊貓的外型特徵及性格，並融入擬人化設計。

香港捲起熊貓熱潮，全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》即將上演，2,500 隻熊貓雕塑在本周六(12月7日)起巡遊各區。

樂樂(爸爸)

樂樂爸爸活潑好動，黑色眼圈較圓，皮毛整潔有光澤，背部黑色斑紋呈「W」型。牠擁有樂觀的性格，愛與同伴一起玩樂。

盈盈(媽媽)

盈盈雖已為人母，但已極速「修身」。「8」字型眼圈顯得笑容更為靦腆，平時舉止溫文爾雅。圓耳朵及圓面與其名字「圓滿」、「豐盈」的意思非常匹配，深受大家歡迎。

安安(哥哥)

「攀爬能手」安安哥哥體型較大、手腳長長，動作敏捷。個性更外向活潑，擁有方面型，背部黑色斑紋較寬闊。

可可(姐姐)

「仙氣公主」可可家姐嬌小可愛，性格溫順，擁有圓滾滾的面頰及短小手腳。背部黑色斑紋中間則較狹窄，凹陷呈「M」字型。

細佬及家姐(寶寶)

大熊貓寶寶「細佬」害羞友善，頭頂擁有稚氣的幼兒毛，經常懶瞓「伸脷」。

大熊貓寶寶「家姐」天性外向活潑，經常手舞足蹈。臉頰兩旁擁有可愛的幼兒毛，最愛「賣萌」表演捲舌。