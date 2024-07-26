爆竊鄉郊村屋士多貨倉 6男女涉5案 年紀最大73歲

暑假是市民外遊高峰期，不少賊人亦會乘虛而入。警方新界北總區於7月中旬展開反爆竊行動，拘捕6男女，涉5宗位於屯門、元朗等商場店舖、士多、村屋及空地貨倉的爆竊和企圖爆竊案，偷走包括現金或音響器材，總值約11萬元；當中一個黃金擺設更值3萬元。警方指，賊人會針對鄉郊、低密度及保安措施較少的住宅及商舖落手，籲加強保安，警方亦會加強巡邏。

被捕的5男1女年齡介乎26至73歲，4人報稱無業，其餘報稱為司機及廚師，涉嫌干犯5宗發生在屯門、元朗和落馬洲的爆竊和企圖爆竊案，涉案地點包括村屋、商場店舖、士多及空地貨倉。偷走現金、電子器材、音響器材、黃金擺設和銅線等，總值約11萬元。新界北總區情報組總督察徐嘉頴稱，涉案地點多屬人煙稀少且均有保安漏洞，包括附近燈光較暗、無安裝閉路電視、窗花或圍欄、欠缺穩妥門鎖等。賊人或在傍晚時分躲在較隱蔽處，待戶主離開後伺機爆竊。

為加強打擊相關罪案，警方聯同飛行服務隊展開聯合行動，以情報主導展開陸空兩路巡邏，直升機協助高空搜查。新界北衝鋒隊使用無人機在險要地形、偏僻山嶺搜查隱蔽賊人藏身位置；快速應變部隊在密林和山嶺加強搜查可疑人士。機動部隊、前線軍裝人員和特遣隊則在市區和鄉村高調巡邏，交通部人員設立路障截查可疑車輛。

外遊前應加強家居保安

新界北總區防止罪案辦公室總督察黃長興指出，警方在多個屋苑派發「長假期旅遊攻略」，提醒市民外遊前應加強家居保安。若所居住地有︰欠缺物管公司或保安；低層住戶；附近環境欠缺燈光或無閉路電視；單位設有簷篷或窗邊喉管；鄰近山坡；棚架維修工程等特徵，便要提高警覺。市民亦可以加家居式閉路電視，門窗加裝感應器、木條防趟或窗門U形鎖；離開時確保門窗已鎖上。如外出工作、食飯或旅行無人在家時，開啟閉路電視，在夜間留些許燈光，如果用電子鎖要定期更改密碼等。