父子平安夜西貢行山失蹤 傍晚深涌灣一帶尋獲 父昏迷搶救後不治

一對父子昨日行山後失蹤，親友在網上發帖尋人。(網上圖片)

【21:30更新：父親昏迷直升機送院 搶救後不治】

政府飛行服務隊派出直升機，將陷入昏迷的父親送往東區醫院搶救，可惜其後證實死亡。至於兒子獲救後，先被送往北大嶼山醫院治理，之後轉送到東區醫院。

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【18:42更新：搜救隊已尋回父子】

傍晚近6時，搜救人員在深涌灣一帶尋獲兩人，惟據報父親當時已陷入昏迷，兒子則陪伴在側。

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61歲父親龍鎮球昨日(24日)偕同患有自閉症和智障的18歲兒子龍建臻，早上到西貢行山，惟兩人其後失去蹤影，至今下落不明。青年的母親今日(25日)凌晨報警求助，兩人親友則在社交網站發帖，呼籲網民協助尋人。

青年身高約1.7米穿灰色上衣

失蹤父親身高約160厘米、體重約50公斤，中等身材、圓面型、黃皮膚、蓄短白髮。他最後露面時，身穿深灰色外套、灰色長褲、深灰色運動鞋、白色鴨咀帽，攜有一個藍色及黑色背包。

至於失蹤青年身高約170厘米、體重約80公斤，肥身材、圓面型、黃皮膚、蓄短黒髮。他最後露面時，身穿灰色長袖上衣、綠色長褲、綠色運動鞋，攜有一個迷彩啡色背包。

據報家人不知其行山路線

警方指，兩人昨早10時離開將軍澳唐明苑寓所，往西貢行山後便告失蹤，呼籲有兩人消息或曾見過他們的人士聯絡警方。據報，家人並不清楚兩人的行山路線，搜救隊伍根據電話訊號、八達通紀錄等資料，今早在泥涌和井頭村一輛搜索二人。