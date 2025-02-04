父子涉隱瞞「賣殼」協議 串謀詐騙罪成 詹培忠囚34月 詹劍崙監禁37月

前立法會議員詹培忠及兒子詹劍崙，在公司集資計劃中涉串謀一名商人隱瞞「賣殼」協議，詐騙聯交所，以及一間上市公司、其董事會及股東；詹氏父子串謀詐騙罪成，昨分別判囚34個月及37個月。法官指，被告損害香港的投資環境及聲譽，造成極為嚴重的損失。 案發時，涉案亞洲資源於聯交所主板上市。被告分別為詹培忠(78歲，亞洲資源時任大股東)、詹劍崙(55歲，亞洲資源時任主席)，聯同商人馬鐘鴻(51歲)，於2013至2015年隱瞞亞洲資源董事會、股東及聯交所私下達成的「賣殼」協議，令董事會批准配售逾3,000萬新股，詹氏父子去年12月被裁定兩項串謀詐騙罪成。

法官判刑時斥責被告行為損害香港金融中心的聲譽，對本港金融體系的監察制度有負面影響，令投資者不敢來港投資，所造成的損失無法量化，但極為嚴重。法官指，案發至審結接近十年，牽涉大量戶口、搜證需時，期間本港司法及立法機構面對前所未有的衝擊，雖然控方並無犯錯，但漫長等待帶來的焦慮不安及長期煎熬並不理想，有理由酌情減刑。 不能因位高權重 年老體弱者予不同標準 法官指，考慮到詹培忠年邁、有長期病患，曾經中風要用枴杖走路，長期監禁會比常人煎熬；獲多位政商界名人，包括曾鈺成、曾俊華及貝鈞奇寫信求情，指他在政商界貢獻良多，多年的捐款近億元亦顯示他熱心公益。法官續指，雖然對年邁被告判刑感到不忍，但刑期不只為懲罰被告，亦要回應對社會期望、警惕大眾，不能傳達錯誤訊息，令人覺得對位高權重、年老體弱者予以不同標準。

法官稱，詹培忠是策劃者，詹劍崙亦有積極參與及實行，兩人角色有異但責任相同，均以4年為量刑起點，衡量各項減刑因素，詹培忠判監34個月，詹劍崙判監37個月。 申請充公本案犯罪得益 至於案發時受僱涉案商人馬鐘鴻的王蓓麗(68歲)於2013年10月至2014年1月期間處理犯罪得益，即本金金額為4,200萬元的可換股票據，洗黑錢罪成囚24個月。涉案商人馬鐘鴻(51歲)被控兩項串謀詐騙及洗黑錢罪，馬於2022年10月25日缺席聆訊，區域法院同日應控方申請，發出手令通緝他。廉署已向法院申請充公本案涉及的犯罪得益。