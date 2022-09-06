牙科街症｜改凌晨派籌市民走兩轉 林哲玄冀設電話或網上登記

本港的公共牙科服務名額不足，本報早前曾作專題報道，發現不少市民需通宵排隊輪牙科街症。衞生署為改善情況，昨日起在轄下4間提供牙科街症服務的診所推行「初步登記」安排，盡量避免求診人士通宵排隊的情況，另外兩間牙科診所將於本月中推行有關安排。惟有深宵輪候的市民表示很辛苦，凌晨乘交通工具回家也較難。

梁文廣：歡迎安排能避免市民通宵排隊

立法會議員梁文廣在一個電台節目中表示歡迎此安排，認為能避免市民尤其是長者凌晨排隊輪候，期望當局繼續完善，包括考慮是否在轄下所有相關診所都推出「初步登記」安排，亦希望當局可提供更多公營牙科服務。他指今早曾視察過深水埗一些可提供較平價牙科服務的非政府機構，每天約有4至5個名額，但一早已有十多人排隊輪候，反映市民對牙科服務的需求殷切。他建議政府可以與非政府機構合作，提供牙科保健及預防服務。

林哲玄 指 「初步登記」仍是不理想

醫療衞生界立法會議員林哲玄則在同一節目指，有關安排仍是不理想，「初步登記」安排雖然市民不用凌晨排隊，但在之前一晚到場輪候登記後，在當天到場又需要再登記多一次，希望當局能夠再改善，包括能否考慮透過電話或上網等登記。林哲玄又指，根據政府的推算，正增加牙科醫生的人手，預計未來5年會多400名牙科醫生，而給予非本地畢業的牙科醫生考試，亦已由每年一次改為每年兩次。但他說，如果不投入更多資源，只增加人手，幫助亦有限。