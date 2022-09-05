牙科街症｜4牙科診所改凌晨初步登記 市民嫌「走兩轉」麻煩冀早上派籌

牙醫短缺情況持續，加上疫情後積壓大量舊症，嚴重影響衞生署轄下牙科街症服務。本報早前曾作專題報道，發現不少市民需通宵排隊輪牙科街症，衞生署轄下提供牙科街症服務的診所，有4間今日(5日)起推行凌晨初步登記安排，避免求診人士通宵排隊。不過，有市民認為早上派籌做法較為合適，因為不用「走兩轉」，而且凌晨初步登記後亦難以乘搭交通工具回家；有市民則指，當局應該增加牙科街症名額。

4間牙科街症診所率先推凌晨初步登記

由今日(5日)起，堅尼地城社區綜合大樓牙科診所、荃灣牙科診所、仁愛牙科診所，以及元朗政府合署牙科診所，在提供牙科街症服務當天凌晨0時開始，為輪候人士初步登記個人資料，並核對身分證明文件，每人只可登記一次；登記人數達到街症服務派籌名額上限便會停止初步登記。至於完成初步登記的人士不需繼續輪候，並於當日上午原定派籌時間返回相關診所正式取籌及登記。至於觀塘牙科診所和九龍城牙科診所，則分別於本月14日和15日起，實施初步登記安排。

衛生署已在診所當眼處張貼通告說明新安排詳細流程。相關牙科街症服務診所的地址及服務時間，可參考網站www.dh.gov.hk/tc_chi/tele/tele_chc/tele_chc_dcgps.html。