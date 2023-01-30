牙醫涉診所內向兩女子掃臉壓胸 女事主：當時感覺如被強姦

大埔一名牙醫涉於2015年至2021年間，先後在其獨自經營的牙醫診所內非禮兩名女子，被控兩項非禮罪。被告否認全部控罪，案件今日在粉嶺裁判法院開審。其中一名事主稱即使當時打了麻醉針仍十分清醒，被告所做的奇怪動作，令她感到愕然及震驚。案件下午繼續。
被告鄧樹森單獨經營一所位於新界大埔安慈路3號翠屏商場2樓8號舖的牙醫診所。他於2021年4月30日被警方拘捕，於警誡下稱「我無掃佢嗰胸」。
X稱剝牙前遭被告先用手掃臉
控方先傳召事主X小姐，她於屏風後作供指2021年4月27日早上，她感到左上顎的智慧齒疼痛，曾嘗試致電多間牙醫診所，但預約名額均已滿。隨後，X在網上找到被告鄧樹森經營的牙醫診所，並成功預約當天下午進行診治。當X到達診所時，發現接待處空無一人。於診治之初，被告向X共注射3支麻醉針，X指即使麻醉後，仍非常清醒。X指被告在開始進行剝牙前，先用手掃其臉頰，及向左後方掃向耳朵，再掃向下顎。X補充指她於剝牙開始至結束，全程均緊閉雙眼，對於被人用手掃臉頰，她感到愕然及奇怪。
X指被告「胸貼胸」壓在其身上
X續指，感覺到被告以手掃其臉頰後，再以手壓着其胸，她形容對方的手臂橫放於自己的胸前，並「左右磨」3至5下，被告詢問她是否舒服。X稱當時非常震驚，沒有想過會發生如此事情，並立刻用雙手交叉放胸前作保護。剝牙手術期間，X指被告以「胸貼胸」方式壓在其身上，還有用前臂壓在X胸前的手臂。X表示感覺到智慧齒已脫出，及聽到牙齒掉到手術盤的聲音，問被告是否已替其將智慧齒脫掉，被告則表示沒有。X表示當時感覺有如被強姦，聞到中年男人的氣味，說罷X情緒不穩，須稍作休息。
代表辯方的余超卓大律師於盤問下，指X給予警方的證人口供指出其因右上顎智慧齒疼痛才向牙醫求診，及注射麻醉針的位置是她的右上鄂。X回應指肯定是左上鄂，及當時沒有留意到口供文件上所寫的左右。余向X指出她曾向被告表示害怕，X則不同意上述說法，並解釋當時她接受治療，認為自己處於「下風」，不會向陌生醫生講「我好驚」。