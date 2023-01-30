牙醫涉診所內向兩女子掃臉壓胸 女事主：當時感覺如被強姦

大埔一名牙醫涉於2015年至2021年間，先後在其獨自經營的牙醫診所內非禮兩名女子，被控兩項非禮罪。被告否認全部控罪，案件今日在粉嶺裁判法院開審。其中一名事主稱即使當時打了麻醉針仍十分清醒，被告所做的奇怪動作，令她感到愕然及震驚。案件下午繼續。

被告鄧樹森單獨經營一所位於新界大埔安慈路3號翠屏商場2樓8號舖的牙醫診所。他於2021年4月30日被警方拘捕，於警誡下稱「我無掃佢嗰胸」。

X稱剝牙前遭被告先用手掃臉

控方先傳召事主X小姐，她於屏風後作供指2021年4月27日早上，她感到左上顎的智慧齒疼痛，曾嘗試致電多間牙醫診所，但預約名額均已滿。隨後，X在網上找到被告鄧樹森經營的牙醫診所，並成功預約當天下午進行診治。當X到達診所時，發現接待處空無一人。於診治之初，被告向X共注射3支麻醉針，X指即使麻醉後，仍非常清醒。X指被告在開始進行剝牙前，先用手掃其臉頰，及向左後方掃向耳朵，再掃向下顎。X補充指她於剝牙開始至結束，全程均緊閉雙眼，對於被人用手掃臉頰，她感到愕然及奇怪。