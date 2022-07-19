牛頭角酒店禁錮勒索大學生案 少年認罪判12個月感化令

8男1女於前年9月，涉嫌在牛頭角一間酒店內禁錮一名大學生，勒索及盜去其財物，事主最後自行逃離酒店，9人被控，案中一名少年早前承認一項非法禁錮罪，今日於西九龍裁判法院判刑。法官許肇強認為少年年輕，加上案件參與程度低，就此案已被還押了7個半月，遂判處12個月感化令。

而另一名18歲無業男亦打算今日認罪，但控方考慮加控罪名，希望將其案件押後至9月13號處理，許官批准。



辯方指少年當時犯案只是為了不失去朋友，並不清楚發生何事，而少年亦只參與了看守事主的過程，且感化令報告正面。法官指事主在被禁錮期間沒有受到其他虐待與綑綁，因此案情不屬於嚴重綑綁事件，少年亦無恐嚇行為，同意被告的參與程度低，指少年是年少無知及少不更事。

辯方求情時亦指少年母親患有思覺失調和糖尿病，父親需要長期照顧母親，因此對被告疏於管教，又提到少年之前還柙在屯門兒童及青少年院的7個多月期間表現平穩。許官綜合考慮控方案情與求情，並強調法庭需要考慮如何才能夠令少年重回正軌，應給予年輕人機會，判處少年接受感化令12個月，又寄語少年要「帶眼識朋友」及「好自為之」。





9名被告依次為19歲陳霖楓（無業）、17歲丁子峰（無業）、18歲李英斌（學生）、15歲男學生、16歲男學生、18歲劉家豪（無業）、23歲楊子潁（無業）、24歲葉文軒（無業）和25歲黃希朗（接待員）。案情指，9人同被控於前年9月15日至16日在觀塘工業家酒店某房間將事主X非法及損害性地禁錮，並在違反其意願下將其羈留。