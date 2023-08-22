物業管理巡禮｜康業服務社區最前線 活用科技 永續發展 以心建家 SERVICE For Tomorrow

「先安居，才會樂業。」要建立融洽的生活環境，「物業管理」是社區營造重要的組成部分。作為全港最大的物業及設施管理公司之一，康業服務有限公司時刻急市民所急，考慮到康業站在社區最前線，康業主席及行政總裁鄺正煒Alkin強調作為物管服務提供者，「以『為未來‧服務』(SERVICE For Tomorrow)的可持續發展(ESG)目標為己任，為未來社會做出貢獻，為下一代創造更美好的世界。」
「SERVICE」將ESG元素融入日常業務
「為未來‧服務」(SERVICE For Tomorrow)乃康業奉行的可持續發展目標，亦是公司響應政府2050年前達致「碳中和」的承諾，推動香港成為可持續發展綠色都市的ESG願景。「SERVICE」包含社群(Social)、環境(Environment)、風險管理(Risk Management)、供應商(Vendor)、創新(Innovation)、顧客(Customer)及員工(Employee)，以7大核心實現永續發展。Alkin表示，「目前康業管理逾1,700幢物業，憑藉我們服務覆蓋廣、接觸業戶多的優勢，將持續加強公司於環境、社會和經濟方面的抗禦力，追求持續增長，同時配合母公司新鴻基集團「以心建家」的理念，為客戶提供美好居所。」
康業人才發展學院 建立人才庫
Alkin深信推動員工發展「創意管理」及提供「優質服務」，方可協助公司拓展向前邁進。公司致力發掘和培育精英，他解釋，「2007年我們成立『康業人才發展學院』，開辦獲資歷架構認可第一至四級課程資格的物管公司。歷年來學院已成功申請開辦23個認可的資歷架構課程，發出逾6,100張資歷架構認可證書，數目為業內之冠。」2014年更增添「學分累積及轉移」政策，透過與多間大專院校簽訂協議，員工在職進修能無縫銜接，容許他們轉移學分而毋須重修課程，開市場先例。「去年開辦『綜合物業服務管理高等文憑(資歷架構第4級)』課程，更獲物業管理業監管局認可為牌照指明學歷，從此可自行培育物業管理人(第2級)牌照員工，建立豐富的人才庫，亦是業界首間及唯一開辦相關牌照課程的物管公司。」
智能科技應用 提升管理效率
物管專業化的另一體現，就是大量投入物管科技應用。康業及聯繫公司力佳工程有限公司積極配合母公司新地推動智能化及數碼化管理。早前為1982年落成的灣仔新鴻基中心打造全天候高效「建築訊息模型–設施管理」(BIM-FM)平台。Alkin簡介，「平台多方面收集和整合大廈的營運效能、日常管理等資訊，繼而把大數據分析伸延至大廈維護管理及能源效益層面上，以支援大廈的保養維修周期管理。」早前新鴻基中心更榮獲美國綠色建築委員會頒發的能源與環境設計先鋒(LEED)「v4.1 運營與維護：既有建築」鉑金級認證，為鉑金級認證中全港樓齡最高的商廈。
不止現有建築，其他不少新屋苑如Wetland Seasons Park亦為住戶增添智能服務，其會所引入全港會所首套AI影像分析系統，方便團隊及時安排人手在人流較多的時段在場協助，系統亦讓住客透過屋苑手機app，實時查詢設施的使用情況，方便預約時間靈活安排行程。「系統還可方便團隊彈性派遣消毒機械人到商場人流較多的位置進行清潔消毒。」此外，康業緊貼市場脈搏，推出市場上獨有技術「3D全景帶路」，在不需要Wi-Fi或iBeacon的情況下，透過VR技術並配合實景及相片，即可引領用戶到想去的目的地。「目前Wetland Seasons Park及Wetland Seasons Bay已經率先使用，為客戶提供更尊貴貼心的生活體驗，締造更優質時尚的生活品味。」Alkin補充。