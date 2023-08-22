物業管理巡禮｜康業服務社區最前線 活用科技 永續發展 以心建家 SERVICE For Tomorrow

「先安居，才會樂業。」要建立融洽的生活環境，「物業管理」是社區營造重要的組成部分。作為全港最大的物業及設施管理公司之一，康業服務有限公司時刻急市民所急，考慮到康業站在社區最前線，康業主席及行政總裁鄺正煒Alkin強調作為物管服務提供者，「以『為未來‧服務』(SERVICE For Tomorrow)的可持續發展(ESG)目標為己任，為未來社會做出貢獻，為下一代創造更美好的世界。」

「SERVICE」將ESG元素融入日常業務

「為未來‧服務」(SERVICE For Tomorrow)乃康業奉行的可持續發展目標，亦是公司響應政府2050年前達致「碳中和」的承諾，推動香港成為可持續發展綠色都市的ESG願景。「SERVICE」包含社群(Social)、環境(Environment)、風險管理(Risk Management)、供應商(Vendor)、創新(Innovation)、顧客(Customer)及員工(Employee)，以7大核心實現永續發展。Alkin表示，「目前康業管理逾1,700幢物業，憑藉我們服務覆蓋廣、接觸業戶多的優勢，將持續加強公司於環境、社會和經濟方面的抗禦力，追求持續增長，同時配合母公司新鴻基集團「以心建家」的理念，為客戶提供美好居所。」

康業人才發展學院 建立人才庫

Alkin深信推動員工發展「創意管理」及提供「優質服務」，方可協助公司拓展向前邁進。公司致力發掘和培育精英，他解釋，「2007年我們成立『康業人才發展學院』，開辦獲資歷架構認可第一至四級課程資格的物管公司。歷年來學院已成功申請開辦23個認可的資歷架構課程，發出逾6,100張資歷架構認可證書，數目為業內之冠。」2014年更增添「學分累積及轉移」政策，透過與多間大專院校簽訂協議，員工在職進修能無縫銜接，容許他們轉移學分而毋須重修課程，開市場先例。「去年開辦『綜合物業服務管理高等文憑(資歷架構第4級)』課程，更獲物業管理業監管局認可為牌照指明學歷，從此可自行培育物業管理人(第2級)牌照員工，建立豐富的人才庫，亦是業界首間及唯一開辦相關牌照課程的物管公司。」